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«Ахмат» — «Локомотив» — 1:3, обзор матча РПЛ

«Ахмат» — «Локомотив» — 1:3
Максим Ерёмин
Фото: fclm.ru
«Игра разбилась на эпизоды». Это не штамп, а гимн РПЛ
«Локомотив» опять в тройке.
Футбол / РПЛ

РПЛ — крайне специфичный турнир. Дело не столько в низкой динамике игры (к ней мы привыкли), сколько в её «рваности». Когда по инерции смотришь унылый матч, от которого уже ничего не ждёшь, в любой момент может случиться пять минут магии.

В Грозном так было в последние десять минут первого тайма. А потом спустя 10 минут после начала второго тайма. И ещё через 15.

Неудивительно, что штамп «игра разбилась на эпизоды» родился в нашей культуре. Вроде звучит тупо, но как ещё назовёшь матч, в котором все события можно увидеть просто посмотрев несколько основных отрезков игры?

В таких условиях оценить увиденное как нечто целостное — либо невозможно, либо крайне сложно. Любой тезис рискует свестись к бреду, потому что никогда не знаешь, когда игра скатится в аномальную воронку событий.

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К игре

Из того, что бросилась в глаза, пока команды катали мяч туда-сюда — Игорь Денисов сел на скамейку вторую игру подряд. Впервые за всё время в «Локомотиве».

В первой — с «Зенитом» — Сёмин деликатно списал всё на ротацию. Теперь становится ясно, что не так всё просто. Вместо него в центре поля выходят Крыховяк и Баринов. И не сказать, чтобы неоправданно.

Наверное, стоит потихоньку готовиться к тому, что такой сценарий будет случаться всё чаще. Денисову скоро исполнится 35, а в конкурентах у него сборник Баринов. И Гжегож Крыховяк, которого «Локо» придётся выкупить летом при любых раскладах. По условиям аренды.

С тем же «Зенитом» очень удачно вышел на замену Ману Фернандеш. Тренер его похвалил, а сегодня поставил в стартовый состав. Португалец очень старался, но иногда ему это даже во вред. Много брака, ещё больше ненужной инициативы. Все штрафные, право на исполнение которых он забрал себе, закончились ничем.

Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
13 апреля 2019, суббота. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 – Смолов – 45+1, 1:1 – Раванелли – 47, 1:2 – Миранчук – 57, 1:3 – Фарфан – 65

Те самые «эпизоды»

Аномалии начинались под конец первого тайма. Отличился Маринато Гилерме, затащив мяч сразу в нескольких супермоментах «Ахмата». Сейв тура наверняка был где-то там.

Потом начались голы. Сначала Смолов забил свой пятый гол в сезоне. Соперник ответил, использовав ошибку защиты «Локо». Играй там привычный Чорлука, может, Раванелли не зарядил бы в девятку, оказавшись совсем один.

Но самый невероятный момент игры связан со штрафным Миранчука. Не с Антоном, как часто бывало в последнее время — с Алексеем.

«Локо» воодушевился и полетел вперёд. Наверное, Джефф сам не понял, как забил этот гол. По картинке он смотрелся максимально нелепо.

Стало ясно, что своё второе место «Локо» уже не упустит. А значит, задача «попасть в пятёрку» снова может быть слегка перевыполнена. Посмотрим, хватит ли этого «слегка» для борьбы за титул.

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