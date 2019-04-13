«Игра разбилась на эпизоды». Это не штамп, а гимн РПЛ

РПЛ — крайне специфичный турнир. Дело не столько в низкой динамике игры (к ней мы привыкли), сколько в её «рваности». Когда по инерции смотришь унылый матч, от которого уже ничего не ждёшь, в любой момент может случиться пять минут магии.

В Грозном так было в последние десять минут первого тайма. А потом спустя 10 минут после начала второго тайма. И ещё через 15.

Неудивительно, что штамп «игра разбилась на эпизоды» родился в нашей культуре. Вроде звучит тупо, но как ещё назовёшь матч, в котором все события можно увидеть просто посмотрев несколько основных отрезков игры?

В таких условиях оценить увиденное как нечто целостное — либо невозможно, либо крайне сложно. Любой тезис рискует свестись к бреду, потому что никогда не знаешь, когда игра скатится в аномальную воронку событий.

«Если «Спартак» проиграет, окончательно рухнет мораль». Прогнозы на 23-й тур РПЛ Карпин сыграет против «Спартака» — это главное событие тура.

К игре

Из того, что бросилась в глаза, пока команды катали мяч туда-сюда — Игорь Денисов сел на скамейку вторую игру подряд. Впервые за всё время в «Локомотиве».

В первой — с «Зенитом» — Сёмин деликатно списал всё на ротацию. Теперь становится ясно, что не так всё просто. Вместо него в центре поля выходят Крыховяк и Баринов. И не сказать, чтобы неоправданно.

Наверное, стоит потихоньку готовиться к тому, что такой сценарий будет случаться всё чаще. Денисову скоро исполнится 35, а в конкурентах у него сборник Баринов. И Гжегож Крыховяк, которого «Локо» придётся выкупить летом при любых раскладах. По условиям аренды.

С тем же «Зенитом» очень удачно вышел на замену Ману Фернандеш. Тренер его похвалил, а сегодня поставил в стартовый состав. Португалец очень старался, но иногда ему это даже во вред. Много брака, ещё больше ненужной инициативы. Все штрафные, право на исполнение которых он забрал себе, закончились ничем.

Те самые «эпизоды»

Аномалии начинались под конец первого тайма. Отличился Маринато Гилерме, затащив мяч сразу в нескольких супермоментах «Ахмата». Сейв тура наверняка был где-то там.

Потом начались голы. Сначала Смолов забил свой пятый гол в сезоне. Соперник ответил, использовав ошибку защиты «Локо». Играй там привычный Чорлука, может, Раванелли не зарядил бы в девятку, оказавшись совсем один.

Но самый невероятный момент игры связан со штрафным Миранчука. Не с Антоном, как часто бывало в последнее время — с Алексеем.

«Локо» воодушевился и полетел вперёд. Наверное, Джефф сам не понял, как забил этот гол. По картинке он смотрелся максимально нелепо.

Стало ясно, что своё второе место «Локо» уже не упустит. А значит, задача «попасть в пятёрку» снова может быть слегка перевыполнена. Посмотрим, хватит ли этого «слегка» для борьбы за титул.