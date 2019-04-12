«Если „Спартак“ проиграет, окончательно рухнет мораль». Прогнозы на 23-й тур РПЛ

В очередном туре нашего конкурса лучший результат показала команда читателей, которая постепенно догоняет журналистов.

Антон Лопухин из Перми угадал счёт матча «Анжи» – «Динамо», разницу в игре «Спартак» – ЦСКА и исходы встреч «Краснодар» – «Крылья Советов» и «Урал» – «Енисей». 10 баллов.

Лидер сезона Владислав Тернавский не смог блеснуть второй раз, он угадал счёт матча «Локомотив» – «Зенит» — и разницу в игре «Краснодар» – «Крылья Советов». Это 8 очков.

Лучшие результаты



Владислав Тернавский — 26 (5-й тур)

Валерий Рейнгольд — 22 (13-й тур)

Павел Левкович — 18 (13-й тур)

Илья Грязнов (Вологда) — 18 (1-й тур)

Александр Мостовой — 16 (20-й тур)

Семён Авдеев (Санкт-Петербург) — 16 (10-й тур)

Александр (oberin) (Москва) — 16 (6-й тур)

Корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер предсказал разницу в играх «Краснодар» – «Крылья Советов» и «Локомотив» – «Зенит», а также исход матча «Урал» – «Енисей». Сумма — 7 баллов.

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Таблица после 22-го тура

Специалисты – 234 очка

Журналисты – 208

Читатели – 201

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Прогноз специалистов

Сергей Силкин, известный российский тренер:

«Крылья Советов» – «Рубин» — 2:1

«Крылья» очень бодро начали весеннюю часть, но потом немного сбавили обороты и находятся в нижней части таблицы. Им нужно набирать очки, чтобы сохранить прописку в РПЛ и не попасть в стыковые матчи. Казанцы сейчас та команда, с которой можно играть. Поставлю на победу «Крыльев».



«Енисей» – «Уфа» — 1:1

«Енисей» в теоретическом плане ещё может выкарабкаться, да и с «Уфой» они могут набрать очки. Поставлю в этом матче на ничью.



«Арсенал» – «Урал» — 2:2

«Арсенал» в этом году неплохо смотрится и находится почти в зоне еврокубков. Команда выглядит стабильной, показывает отличный футбол. Уральцы в свою очередь тоже пытаются подобраться к лидирующей группе. Матч будет упорный, каждое очко на вес золота, и они поборются за него – результативная ничья.



ЦСКА – «Оренбург» — 3:0

«Армейцы» победят с крупным счётом. Есть группа команд, которым нельзя терять очки, чтобы попасть в Лигу чемпионов и, возможно, занять первое место. «Оренбург» не та команда, которая ставит перед собой серьёзные задачи в этом сезоне.

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«Ахмат» – «Локомотив» — 2:3

Москвичам нельзя терять очки, они так же, как и ЦСКА, должны добывать очки для того, чтобы цепляться за первое место. Поставлю на результативный матч и победу «железнодорожников».



«Динамо» – «Краснодар» — 2:1

Обеим командам очки нужны как воздух. Первым, чтобы сохранить своё место на будущий сезон в Премьер-лиге, а другим, чтобы продолжать борьбу за высшие места. Хотелось бы, чтобы «Динамо» преподнесло мини-сенсацию.

«Зенит» – «Анжи» — 4:0

Питерцы понимают, что любая осечка чревата, после неё всё будет висеть на волоске, и они постараются её избежать. Если «Зенит» серьёзно отнесётся к сопернику, а он именно так и отнесётся, у «Анжи» не будет шансов. Разгромная победа «Зенита».



«Ростов» – «Спартак» — 1:2

Если бы «Спаратак» играл дома, поставил бы на «Ростов», дома ростовчане не всегда добиваются нужного результата. Москвичи же ставят перед собой высокие задачи: занять место повыше, попасть в Лигу Европы, бороться до конца. Также «Спартак» имеет более высокий уровень исполнителей, особенно в передней линии, ну и нужно им реабилитироваться за поражение от ЦСКА. Поставлю на победу «Спартака».

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Прогноз читателей

Иван Сергеев (Ставрополь):

«Крылья Советов» — «Рубин» — 1:1

Обе команды довольно давно не выигрывают, но «Рубин» выглядит более уверенно и очки берёт. У самарцев три поражения подряд и всё очень плохо.

«Енисей» — «Уфа» — 0:1

Пожалуй, последний шанс «Енисея» зацепиться, но, думаю, красноярцы им не воспользуются. Такое ощущение, что ребята просто сливают Аленичева.

«Арсенал» — «Урал» — 2:0

«Арсенал» после зимней паузы непобедим, непробиваем и берёт 100 процентов очков дома.

ЦСКА – «Оренбург» — 2:1

Сразятся две играющие команды, победит более классная, но просто не будет.

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«Ахмат» — «Локомотив» — 1:2

«Ахмат» во второй части сезона побеждает в гостях, но не дома. И у «Локо» точно такая же ситуация, причём москвичи ещё и не пропускают на чужом поле. В этот раз пропустят, но победят.

«Динамо» — «Краснодар» — 0:1

«Динамо» опускается всё ниже, у команды большие проблемы с голами (только один в последних четырёх турах). «Краснодар» прервал неудачную серию, дважды победил с сухим счётом плюс продемонстрировал характер в последнем матче. «Быки» победят.

«Зенит» — «Анжи» — 2:0

Тут будет победа на классе.

«Ростов» — «Спартак» — 1:1

Карпин не проиграет «Спартаку». Но и не победит. «Ростов» — гостевая команда, дома она с сильными соперниками играет хуже.

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Прогноз журналистов

Михаил Гончаров, обозреватель «Чемпионата»:

«Крылья Советов» — «Рубин» — 1:0

У самарской команды три поражения подряд. У казанской – четыре матча без побед, но более устойчивое положение в таблице. «Крылья» завладеют с первых минут преимуществом, будут много владеть мячом и атаковать. Если удастся забить первыми, то с высокой долей вероятности они выиграют. Да и состав у хозяев наполнен более опытными и разносторонними исполнителями. Хотя кто бы мог подумать об этом ещё год назад.



«Енисей» — «Уфа» — 1:2

Битва откровенных аутсайдеров. На стороне красноярцев – преимущество домашнего поля, но за «Уфу» — крепость духа и сильные эмоции, пришедшие в команду вместе с Вадимом Евсеевым. В «Енисей» Аленичева совершенно не верю. Он уже утонул.

«Арсенал» — «Урал» — 2:0

«Оружейники» весной ещё не проигрывали в чемпионате – три победы и две ничьи. Более того, они ни разу не пропустили! Также «Арсенал» отменно проводит домашние матчи, располагаясь в соответствующей таблице в тройке. Ставлю на их сухую победу.



ЦСКА – «Оренбург» — 3:0

Команда Владимира Федотова крепко сбита и организована, но с ЦСКА на выезде будет чересчур сложно. «Армейцы» получили дополнительный эмоциональный заряд после дерби, вернули себе отличные шансы в гонке за Лигу чемпионов и обязаны набирать три очка.



«Ахмат» — «Локомотив» — 1:1

Игры в Грозном редко получаются для «железнодорожников» простыми: в последний раз они побеждали здесь в сезоне-2013/14, а далее случились три ничьи и одно поражение. В этот раз может получиться точно так же, несмотря на золотые амбиции команды Юрия Сёмина.



«Динамо» — «Краснодар» — 0:0

Дмитрия Хохлова очень жалко: его «Динамо» опустилось в зону стыков, а впереди непростой календарь. «Быки» выглядят фаворитами, но верю, что бело-голубые смогут собраться и зацепить хотя бы ничью. Сушить игры они умеют – на это и должны надеяться.



«Зенит» — «Анжи» — 3:0

При всём уважении к Магомеду Адиеву и его бравой команде, здесь без шансов. Вернее, шансы будут лишь в случае, если «Зенит» выйдет на поле в разболтанном от осознания собственного величия состоянии. Но, думаю, Сергей Семак внушит игрокам, что в битве за чемпионство настраиваться нужно на любого соперника.

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«Ростов» — «Спартак» — 1:0

Чрезвычайно важный матч для красно-белых и Олега Кононова. Если они проиграют и в этот раз, пиши пропало: окончательно рухнет мораль, не за горами окажется увольнение. Но и предпосылок для победы не вижу. «Ростов» будет на эмоциях (фактор дома и фактор Карпина), по уровню организации он не уступает сопернику.