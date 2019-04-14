Карпин: поставили против «Спартака» автобус, трамвай, поезд. И?

Олег Кононов на пресс-конференции после матча вёл себя примерно так, как его команда на поле – тихо. Но это не помешало ему амбициозно заявить, что «Спартак» будет до последнего бороться за чемпионство. Он в это верит.

Кононов: «Ростов» играет стабильно автобусом»

– Вы уже понимаете, как сделать так, чтобы Спартак играл два одинаковых тайма, не проваливая вторые?

– Так получилось во втором тайме, что у «Ростова» были контратаки острые. У них совсем другая такая, в первом тайме удавалось их попытки пресекать, во втором тайме подарили им моменты. Я вижу и знаю, что делать. Ребята хорошо работают на тренировках, но есть и невезение в реализации. И сегодня, и против ЦСКА.

– Не показалось, что поздно выпустили Фернандо вместо Глушакова?

– У нас были проблемы из-за повреждения Боккетти, так вышло, что опоздали с заменой, да. Был риск, что его придётся менять. Пришлось оперативно разбираться, что делать в этих обстоятельствах.

– На данный момент в «Спартаке» есть игроки, которые могут хотя бы подавать" как Ерёменко?

– Есть игроки, но это частный вопрос, и я не буду на него отвечать.



– В первом тайме потеряли Зе Луиша, что с ним?

– Мышечное повреждение. Нужно было срочно перестроиться от его ухода, хотя были большие ожидания на то, что вышедший вместо него Ханни усилит игру, этого не произошло.

Пламенный привет от Ерёменко. «Спартак» снова опозорился Команда Карпина победила красно-белых, а на счету финского хавбека – решающая голевая передача.

– Что делать с реализацией моментов?

– Всегда трудно говорить за игроков, почему они не использовали тот или иной момент. Такая наша реализация, за которую мы переживаем, разговариваем с игроками. Трудно сказать: нервозность или исполнительское мастерство. Игрок не забил, и это психологическая неудача всей команды. Могу похвалить команду: они играли, они бились на пределе. Нам не хватает ещё определённых эпизодов в атаке, которые позволят преодолевать оборонительные редуты. Но я верю в игроков, мы в любом случае будем биться до конца. То, что произошло с ЦСКА и с «Ростовом», – это большой стимул для нас.



– В чемпионство верите?

– До конца верю и буду верить, пока есть шансы. Отрыв от «Зенита» большой, но очень много игр друг с другом. Нам надо набирать очки и ни на кого не смотреть, не заглядывать в таблицу. Мы до последнего будем биться за первое место, но от нас уже мало что зависит. Зависит от «Зенита», например. Хотя и от нашей работы тоже, конечно.

Кононов: «Ростов» играет стабильно «автобусом», выбегая в контратаки. Эта определённая тактика, которая не хорошая или плохая, она приносит результат.

– Когда Аяз Гулиев вернется в основной состав?

– На данный момент он оштрафован, отсутствие сегодня – часть этого штрафа. Будем смотреть на этой неделе, в каком он состоянии. Проведем ещё с ним разъяснительную работу.



– Вы дважды проиграли «Ростову» в этом сезоне, есть какая-то связь в двух поражениях?

– «Ростов» играет стабильно «автобусом», выбегая в контратаки. Эта определенная тактика, которая не хорошая или плохая, она приносит результат. Если сегодня мы не прошли этот автобус, то это значит, что тренер Ростова выиграл. Мы свои моменты не забили, реальность такова.



– Вы ощущаете давление?

– Я готов, я делаю свою работу и буду делать до конца. Давление у тренера постоянно, в любой команде. В «Спартаке» оно особенное, я это осознаю. Наша задача, тренера и игроков, побеждать, чтобы снимать это давление.

Карпин: «За победу над «Спартаком» те же три очка, что и за «Уфу»

Валерий Карпин появился на пресс-конференции под аплодисменты журналистов и тут же отметил, что это показатель качества игры – после «Уфы» никто не хлопал.



– Поделитесь впечатлениями от игры и результата?

– В первом тайме присутствовала нервозность и чересчур большое желание выиграть. Из-за этого пошли ошибки на своей половине поля. В раздевалке в перерыве поговорили, успокоились, стало получше. Оказывали давление. Понятно, что по игре было тяжело, «Спартак» – хорошая команда с хорошими футболистами. Надо играть всегда так, как сегодня.

– То, что подходы «Спартака» удалось прекратить, это вопрос психологии?

– Ну, в тактику тоже коррективы внесли, но я не буду же вам рассказывать сейчас – доску надо приносить.



– Тренер «Спартака» сказал, что вы поставили «автобус». Согласны?

– Поставили автобус, трамвай, локомотив, поезд, что угодно. И? Да-да. И?

Карпин: В тактику тоже коррективы внесли, но я не буду же вам рассказывать сейчас – доску надо приносить.

– Гацканом в защите довольны?

– Давно не играл, предпочли опыт молодости. Но у нас сегодня даже опытные нервничали. Но в итоге результат говорит о том, что всё сделали правильно.

– Что с Калачёвым?

– Травмирован. Думали, что ещё две недели назад будет в общей группе, но возник рецидив, поэтому ждём.

– Дважды обыграли «Спартак» в этом сезоне – удовлетворены?

– Абсолютно нет. Если бы мы обыгрывали «Уфу» и «Крылья Советов, и «Енисей», тогда было бы удовлетворение. За победу над «Спартаком» те же три очка, что и за «Уфу».



– Поделитесь мнением по реформе детско-юношеского футбола, а то никто не понимает, что там.

– Я тоже не понимаю.



– Отставание от «Спартака» одно очко, есть желание зацепиться за пятёрку?

– Оно и до матча было. Ещё раз: все наши потери, когда мы играли плохо… и мы бы говорили про тройку, а не пятёрку. Или даже двойку. Сейчас все мысли об «Оренбурге», боюсь, что такая же игра будет, как до «Спартака».



– В весенней части сезона оборона выглядит хуже, чем осенью...

– Ну, вы помните, кто играл осенью? И как поменялась защита за паузу. Сегодня играли Гацкан, Логашов. Стабилизировать состав пока не удается. Ни Мевля, ни Новосельцев, которые играли последние игры вместе, не получается у них сыграть хотя бы 5-6 матчей вместе. У Мевли травма.