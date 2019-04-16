10 цифр 23-го тура РПЛ, которые вас удивят

Айртон – самый активный в туре

Самым активным участников 23-го тура по сумме тактико-технических действий (161) стал левый латераль «Спартака» Айртон. У него же наибольшее количество передач за уик-энд – 107 (при среднем показателе по сезону 71). Только острой из них была лишь одна. Окончательно обессмыслил старания бразильца точный навес бывшего спартаковца Ерёменко из зоны ответственности Айртона. С него «Ростов» и забил победный гол.

Мелкадзе заработал больше всех стандартов

Игра Мелкадзе чаще вызывает критику у поклонников «Спартака», чем восторг. Ноль голов в РПЛ к 22 годам – убийственный факт для нападающего большого клуба. Вместе с тем в Ростове Георгий отработал достаточно полезно. В частности, заработал для своей команды полдюжины стандартов – половину из них вблизи от штрафной. Это лучший показатель по туру.

Сутормин чаще всех фолил

Сутормин не только вывел «Оренбург» вперёд на «ВЭБ-Арене» и стал жертвой самого резонансного подката тура (того самого, что стоил Марио Фернандесу второй карточки и «бана» на дерби с «Локо»). Он ещё и чаще всех фолил: не только в отдельно взятом матче – во всём туре (6 раз). После игры с ЦСКА Сутормин сохранил лидерство сразу в двух рейтингах – лучшего бомбардира команды (7 голов) и… главного нарушителя лиги (55 фолов). Как тут не вспомнить цитату из нетленного «Афони»: «И как ты только, Борщёв, все успеваешь? И в фонтаны нырять и на танцах драться!».

Он начинал сезон в защите, а теперь забивает «Краснодару», «Зениту», ЦСКА В 25 лет москвич и воспитанник «Зенита» Сутормин выстрелил в Премьер-Лиге.

Азмун имел больше всех моментов

Умению Азмуна встретиться с мячом в идеальной для удара позиции можно только позавидовать. Над завершением ещё надо работать. Из пятёрки явных голевых моментов в воскресенье иранский голеадор «Зенита» реализовал лишь один (20%). Возможно, статус противника не способствовал максимальной концентрации. Дриусси, например, это не помешало использовать оба верных шанса.

Символическая сборная 23-го тура РПЛ Три команды из топ-5 потеряли очки.

Соболев «переборол» Дзюбу. Заочно

Фактурный нападающий «Енисея» Соболев проявил выдающуюся жажду борьбы в противоборстве с уфимским конкурентом. 38 единоборств в атаке – это на 9 больше, чем обычно совершает безоговорочный лидер номинации Дзюба. Но если в «Зените» и без Артёма есть кому выполнять прямые бомбардирские функции, то «Енисею» остаётся довольствоваться такими вот локальными достижениями. Каждый гол даётся красноярцам в муках.

«Анжи» дважды ударил по воротам

Два удара по воротам «Зенита» нанесли футболисты «Анжи». Даже для аутсайдера турнира это, извините, дно. Так слабо впереди южане в этом сезоне ещё не выглядели. Даже в Краснодаре при той же пятёрке пропущенных мячей они вдвое чаще атаковали цель.

«Зенит» выполнил больше всех навесов

«Зенит» буквально завалил штрафную «Анжи» верховыми мячами (18). Очевидно, что такой, псевдобританский, футбол не совсем то, к чему привыкли петербургские ценители высокоинтеллектуальной игры. Но если он приносит результат, претензии несостоятельны. А он приносит.

«Спартак» больше всех владел мячом

35 минут 28 секунд чистого времени контролировал мяч «Спартак». При положительном результате эта цифра обнадёжила бы красно-белую братию, косвенно засвидетельствовав верность выбранного Кононовым тактико-стилистического курса. Всё испортили цифры на табло. «Ростов» владел мячом меньше всех в туре (19.18) – «ну и?».

«Арсенал» атаковал чаще всех

Не «Зенит», отвесивший полдесятка мячей полуживому «Анжи», провернул больше всех атак в субботу-воскресенье и даже не его прямые конкуренты. Это сделал – внезапно – «Арсенал». В его активе 110 наступательных операций: 17 из них туляки увенчали ударами, а голом – ни одной.

«Оренбург» реализовал 60% голевых моментов

3 из 5 голевых моментов на «Песчанке» довели до ума парни Владимира Федотова. Показатель очень здорового прагматизма – почти на уровне «Интера» времён Моуринью. Или самой совершенной версии бердыевского «Рубина» — того, что «Барсу» на её поле уделывал (да, молодёжь, бывало и такое).



По материалам Instat.