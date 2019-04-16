«Молюсь за Францию». Реакция футбольных звёзд на ужас с Нотр-Дам де Пари

Пожар в сердце Парижа начался вечером 15 апреля. Вспыхнул легендарный собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) — загорелась задняя часть здания. Пламя быстро объяло здание огнем: в течение полутора часов у Нотр-Дам обрушился шпиль, а затем и кровля. Пожарным удалось потушить огонь лишь к десяти часам утра следующего дня.

Пожар в соборе Парижской Богоматери Фото: РИА Новости

Ролики и снимки горящего храма молниеносно распространились в Интернете, попав в тренды всех соцсетей. Тысячи пользователей выложили посты со словами негодования о случившемся. Не оставило равнодушным происшествие мирового масштаба и футбольную общественность.

Неудивительно, что наибольшую рефлексию сгоревший собор вызвал у футболистов ПСЖ. Эрик Шупо-Мотинг, Килиан Мбаппе, Леандро Паредес, Юлиан Дракслер и другие игроки парижан опубликовали в своих профилях в «Инстаграме» фото и ролики горящего храма, сопроводив их грустными эмодзи.

Самыми интересными стали посты Неймара и Тома Менье. Бразилец выложил рисунок, на котором известнейший персонаж писателя Гюго — Горбун из Нотр-Дама обнимает собор. «Молюсь за Францию», — подписал пост Неймар.

Менье в своей публикации процитировал 9 главу книги пророка Исайи: «Кирпичи пали – построим из тесаного камня; сикоморы вырублены – заменим их кедрами».

Экс-нападающий сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк, выступающий за мексиканский «УАНЛ Тигрес», в противовес большинству опубликовал снимок с целым и невредимым собором. «Таким я запомню тебя», — написал форвард.

Его соотечественник Франк Рибери выразил поддержку Парижу. В своем посте он заявил, что город должен оставаться сильным. «Как грустно. Сил Парижу!» — написал французский хавбек.

Пожар не оставил в стороне и форварда, впервые заявившего о себе на весь мир во французском «Марселе». Дидье Дрогба опубликовал в своем «инстаграме» ролик с горящим храмом, сопроводив его надписью: «Грустно за собор Парижской Богоматери».

Эмоции ивуарийца разделил футбольный эксперт Гари Линекер. «О нет», — «воскликнул» телеведущий в «твиттере».

О случившемся в Париже высказался и полузащитник российской Премьер-Лиги. Хавбек «Зенита» Клаудио Маркизио отметил заслугу пожарных, ликвидировавших огонь.

— Мы смотрим в новый день с новой надеждой, потому что он восстает из пепла. Собор Парижской Богоматери ранен, но победил. И победу одержали пожарные, герои этого ужасного момента, — написал Маркизио.

Отметим, по предварительной информации пожар в Париже случился из-за проведения ремонтных работ в соборе. Парижская прокуратура уже начала расследование ЧП.