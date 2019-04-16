Главная черта этого «Аякса» — он не поддаётся эмоциям. Но дарит эмоции зрителям

Бывший помощник Йохана Кройффа в «Аяксе» Ад де Мос уверен, что нынешняя команда сильнее, чем «Аякс»-1995, выигравший с Луи ван Галом Лигу чемпионов. Это обычная практика для Нидерландов в последние 20 лет — любую многообещающую команду пытаться сравнить с тем самым «Аяксом». Однако попытки обычно заканчиваются в момент перечисления фамилий «Аякса»-1995: ван дер Сар, Блинд, Райкард, де Буры, Зеедорф, Давидс, молодой Клюйверт, Кану, Овермарс, Литманен… Действительно, чем дальше продвигаешься в перечислении этих глыб, тем более неловко строить хоть какие-то сравнения.

Но в этот раз слова де Моса внезапно нашли отклик — сравнивать эту команду с той величиной перестало быть пошлым. Тот факт, что с индивидуальной точки зрения как минимум Френки, де Лигт, Тальяфико, ван де Бек, Зиеш, Тадич и Нерес достойны сопоставления со звёздами середины девяностых, более-менее очевиден, но теперь ясно и другое. С командной точки зрения это действительно мощный коллектив.

Это гигантский текст об эволюции тренера «Аякса» тен Хага. Вы узнаете о нём всё Если начнёте читать прямо сейчас, то как раз успеете закончить к матчу с «Юве».

И весьма велика вероятность того, что сегодня мы увидим его на большой аудитории в последний раз.



Френки уже продан, де Лигт по факту уже готов уехать из Амстердама, ван де Бек имеет несколько предложений (но всё равно незаслуженно мало — он умеет на поле всё и подойдёт вообще любой команде). Варианты есть и у Зиеша с Нересом. С июля Эрику тен Хагу придётся строить новую команду, а у этой жизненный цикл получится даже меньше, чем у великой версии ван Гала. И тем больше респектов заслуживает тен Хаг, за короткое время сумевший замешать свой стиль, индивидуальные качества молодых игроков и командную химию.



Последнее — самое крутое в этом «Аяксе». Ни один из игроков команды не умеет бояться, ни один из них не отказывается брать на себя ответственность и ни один не испытывает при этом чрезмерного давления. «Аякс» тен Хага умеет дышать ровно, а потому вполне легко восстанавливается после заслуженных по игре 2:6 в классикере от «Фейеноорда», вполне легко заставляет «Реал» глотать пыль на «Бернабеу» и вполне легко позволяет себе думать, что после 1:1 дома имеет хорошие шансы в Турине. В Турине задрожал даже «Атлетико», олицетворение дерзости. А «Аякс» будет дышать ровно.

«Аякс» превосходил «Ювентус». Но у итальянцев есть Роналду 125-й гол Криштиану в Лиге чемпионов!

Благодаря своему командному спокойствию «Аякс» и выглядит таким искренним и опасным. «Спортсмены, находящиеся под давлением, часто переключают свой мозг с той части, что отвечает за мышление, на ту, что отвечает за эмоции. Когда они попадают в такую ситуацию, они могут только бороться. Искусство же состоит в том, чтобы оставаться на стороне мышления — тогда ты сохранишь креатив», — объясняет спортивный психолог Рико Шуйерс.

«Аякс» тен Хага овладел этим искусством, именно оно позволило уничтожить в гостях «Реал» и вернуться в игру сразу после обидного гола в раздевалку в матче против «Ювентуса». Юный Юрген Эккеленкамп, который до этого провёл в элитном футболе всего 30 минут, бежит за Криштиану Роналду, и если бы им управляли эмоции, то он попытался бы догнать португальца и не дать ему сыграть. Но даже дебютант Эккеленкамп, который за пару дней до этого играл на четырёхтысячном стадионе в голландском аналоге нашей ФНЛ, не даёт включиться эмоциям и остаётся на стороне мышления. Он понимает, что Роналду необходимо сбить любым способом. И он валит его на газон, хотя мяч далеко от главной звезды «Ювентуса».



Когда летом из Амстердама уедут лучшие исполнители, «Аякс» потеряет самую зрелищную свою составляющую — индивидуальный класс. Командная химия на фундаменте психологии и непоколебимый стиль Эрика тен Хага останутся на месте, а более-менее возрастные игроки — Шёне, Тадич, Блинд, Тальяфико — дадут команде опыт. Нет никаких сомнений в том, что в следующем сезоне мы увидим более взрослый с позиции опыта «Аякс».



Но мы полюбили эту команду за управляемый тренером юношеский максимализм.