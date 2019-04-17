Суд над Кокориным и Мамаевым. Мамаев в суде упомянул Путина. LIVE

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10:30. Ромашов:

«О чём говорит отсутствие общего срока 6 месяцев в материалах дела? Это говорит о том, что Пресненский суд не учел данный срок, что предполагает невозможность дальнейшего заключения, тем более сроком на 6 месяцев. Для чего суду понадобилось 6 месяцев, я не понимаю».



Также суд не учёл личность Александра Кокорина. У него на иждивении жена и малолетний ребенок. Есть характеристики о помощи детям-инвалидам и футбольным секциям. Суд должен был учесть это, потому что это значительно принижает степень общественной опасность, но не учел.



Суду были предъявлены мед карта о состоянии здоровья. Медицинскую помощь оказывают фельдшеры СИЗО, а проф врачей, в том числе «Зенита», не допускают.

Постановление напоминает стихотворение Лермонтова: смешались в кучу кони, люди.



Кокорин пахал 6 месяцев до того инцидента, может быть, это повлияло на его поведение. Содержание под домашним арестом предполагает те же гарантии, что и нынешняя мера пресечения".



Стукалова:

«Популярность футбола даёт Александру такую популярность, что Кокорин не может скрыться. Ребята занимаются футболом с 7 лет. Вся жизнь Кокорина — спорт. Это адский труд. Тех, кто играет в футбол, можно пересчитать по пальцам. Кокорин очень много значит для нашего футбола, он один из лучших рос нападающих».



Барик:

«При отсутствии хотя бы одного довода, нашедшего подтверждения, держать под стражей подсудимых, это выглядит не как мера пресечения, а как исполнение наказания, что неуместно».

10:25. Кокорин:

«На протяжении 6 месяцев мы просим изменения меры пресечения. Те доводы, которые мы приводили, подтверждаются материалами дела, поэтому просим изменить меру пресечения на любую другую, не содержаение под стражей».



Кирилл Кокорин: «Не понимаю, как в 19 лет могу повлиять на судейские решения, если прокурор ходит с охранниками, и куда я могу убежать, если начал учиться в России».



Мамаев: «Поддерживаю доводы своего защитника. От себя хотел бы сказать, что в этой ситуации хочется обратиться к суду и прокуратуре: надо избирать адекватную меру пресечения. Все здравомыслящие люди нашей страны понимают, что мы не опасные преступники, чтобы оставлять такую меру пресечения. Здравый смысл должен победить. То, что заявляла прокуратура, идет вопреки словам нашего президента и государства, поэтому прошу изменить меру пресечения».



Протасовицкий: «Обвинение основано на вымышленных фактах, которых не было, как вы видим по заседаниям. Прошу подойти объективно и избрать другую меру пресечения, как меру, так и другим».



Прокурор против.

10:15. Стукалова обращает внимание на состояние здоровья Кокорина, конкретно — колена и сетует, что к нему не допускают врачей. Говорит, если так продолжится, колено придётся менять на искусственное, то есть инвалидность.



Ромашов говорит, что это даже пьянкой нельзя было назвать, не то что хулиганскими действиями, лишь посиделками, а доводы стороны защиты подтвердились в ходе опроса свидетелей: компания была спровоцирована оскорблениями в обоих случаях.



Барик: Обвинения были предъявлены не в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом, судебное заседание проходит независимо от норм правил и логики.



Бушманов давит, что это профессиональные спортсмены с контрактами. Говорит, никакой сложности в рассмотрении каждой из ситуаций нет, потому что все эпизоды попали на видео.



Прилипко напоминает, что все ныне подсудимые сами явились в правоохранительные органы.

10:00. Здравствуйте! Продолжаем наш сериал. Сегодня аж два заседания. Первое уже началось. Это Мосгорсуд, рассматривается аппеляция.

Как это было вчера.

Суд над Кокориным и Мамаевым. День пятый. Как это было Все подробности процесса.

Лучшие цитаты из зала суда.

«Вы мне мои показания почитайте, я всё вспомню». Лучшие цитаты из суда за день Самое сочное с сегодняшнего заседания по Кокорину и Мамаеву.

В зал влезли только друзья и родственники (за редким исключением), журналисты на онлайн-трансляции с отвратным звуком.