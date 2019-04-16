Суд над Кокориным и Мамаевым. Допрос про орудие преступления. LIVE

ОНЛАЙН

13:20. — Вы когда проходили чинить лампочки, узнали кого-нибудь из компании?

— Да, я немного слежу за футболом — узнал Кокорина Александра и Павла Мамаева.

— Компания вела себя шумно?

— Громко разговаривали, смеялись. Для этого времени суток и дня недели было очень шумно.

— На других посетителей обращали внимания?

— Там почти никого не было больше.

13:10. — Вам тот самый стул передал менеджер?

— Да. Лия Шувалова, если я не ошибаюсь.

— В какой день?

— Или в тот же день после обеда, либо на следующий день утром. Не помню.



— Что она вам сказала?

— Его надо отремонтировать и что возможно этот стул — участник того конфликта.



— Кому вы отдали отремонтированный стул?

— Официанту.



— Сотрудники полиции вас вызвали к себе?

— Меня спросили только про стул. Я им сказал — возможно, этот. Он стоял в том зале, где был конфликт. Видимо, они обнаружили его по каким-то признакам.



— А вы что им сказали?

— Сказал, что не уверен. И посоветовал посмотреть внимательнее. Потом они его изъяли.

13:05. «Через какое-то время менеджер дала мне стул, который, по ее словам, был участником конфликта, и попросила его отремонтировать. У него была вырвана спинка — висела на одном саморезе из четырёх. Следов никаких на нём не было, он просто был повреждён. На следующий день или после обеда в этот же день приходил сотрудник полиции и просил показать ему этот стул. Они его изъяли».

— Все стулья у вас в ресторане одинаковые?

— Да.

— Какой период они используются?

— Это у нас нигде не оговорено… Какие-то стулья стоят уже 10 лет, какие-то — год. Если с ними варварски обращаться, то он и года не простоит.



— За четыре года работы много стульев поменяли?

— Не менял, а ремонтировал.

— В чём заключался ремонт?

— Подкручивал ножки, спинки.

— Со временем расшатываются?

— Да.

13:00. «Увидел этих молодых людей, когда пошёл менять сгоревшие лампочки. Они сидели, отдыхали — больше ничего такого не помню. Они сидели напротив барной стойки, чуть правее. Там ещё рядом есть запасной выход на улицу. Сколько их было в компании я не считал — примерно человек 10. Я сделал своё дело, ушёл в подвальное помещение. Охранник пошёл наверх, я у него спросил, что случилось. Он рассказал про конфликт и попросил подняться вместе с ним. Конфликт сам не видел, пришёл уже, когда все было в разгаре. Следил, чтобы они не портили имущество, разнимать никого не лез.



В углу были два посетителя, они с ними выясняли отношения. Потом ещё с кем-то пытались выяснить отношения… Девушка передо мной начала смахивать тарелки на пол, я сделал ей замечание. Видимо, ей так захотелось. Она мне грубо ответила, я не стал дальше провоцировать её на какие-то действия.



Потом я дал управляющей команду открыть запасной выход, и вывел их оттуда. Видимо, они меня послушались, потому что я пожилой человек, да и на мне форма специальная была. Решил вывести через запасной, потому что он ближе к ним был».

Следователь спрашивает, была ли компания пьяной?

«Я не могу делать экспертных заключений, но по мне — да. У нас в кафе редко бывает, когда кто-то себя так по утрам ведет. Я наблюдал, как люди в солидной одежде разговаривали на повышенных тонах. Не видел, снимал ли кто-то это все на телефон. Полицию вызывал кто-то из нашего персонала — вроде менеджер. Требовал ли кто-то из посетителей вызвать полицию сказать не могу. Видел, как девушка в красной кофточке плеснула что-то в человека, который сидел в стороне. Не понимаю, зачем она это сделала. Он ей сказал: „Ты что, не понимаешь, что я вообще тут не при чем?! Сижу, кушаю!“. Она, видимо, попутала»

12:55. По мотивам другого сериала, ещё более популярного. Работа нашего дизайнера Алексея Биркле.

12:50. Первый свидетель — работник «Кофемании». Свидетель попросил судью зачитать его предыдущие показания, потому что уже не помнит, что там было. Судья сказала, что на данном этапе сделать это невозможно.

12:45. Начинается. В зале многим места не хватило — слишком много друзей и родственников пришло.

12:30. Всё никак не начнут. Пытаемся узнать в чём причины.

12:10. Подсудимых доставили, скоро начинаем.

12:00. Здравствуйте! После трёхдневной паузы главный сериал года возвращается!

Вот тут — все предыдущие серии.