Адвокат К. Кокорина: прокурор не излагает доводов, прозвучала команда «сидеть»

Вячеслав Барик, адвокат младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, поделился мнением о решении Мосгорсуда отклонить апелляцию на изменение меры пресечения. Арест остаётся в силе. Таким образом, он и его брат форвард «Зенита» Александр Кокорин останутся в СИЗО «Бутырка» до 25 сентября этого года.

«Мы каждый раз ожидаем лучшего результата, но лучше не происходит. Ребята сегодня подсчитали, что 37 секунд заняла речь прокурора и не прозвучало ни одного довода, доказательства. Всего того, что требует закон, не происходит.



Меня смущает не равнодушие судьи, а то, что в суде все формальные процедуры отдают видимостью законности, а её там нет. В уголовно-процессуальном кодексе по всем статьям указано, какие процедуры должны быть соблюдены во время заседания. Суд берёт и избирает для ребят меру пресечения на полгода – это колоссальный срок, на самом деле. Они уже отбывают наказание, учитывая, что приговор им не постановили. Ни в одном судебном акте не указывается, на каком основании суд пришёл к выводу, что другая мера пресечения не будет отвечать мере отправления правосудия. У нас закон, чтобы всё проходило объективно, обвинения и защита должны быть равны в правах, а суд должен установить, чьи доводы более весомые. У нас всё происходит в суде по-другому, у нас прокурор 30 секунд говорит против наших полутора часов. Ни одного нового слова не говорится в заявлении прокурора. Какие-то новые доводы должны быть для того, чтобы оставить их под стражей? Прокурор не излагает должных доводов, что при иной мере пресечения они будут как-то препятствовать продвижению дела. Нет этих доводов. Просто прозвучала команда «сидеть».



Я сталкивался с такими нелогичными решениями в своей практике, но здесь, к сожалению, у нас всё слишком непропорционально по такой категории дел. По факту – побои и причинения лёгкого вреда здоровью, 115-я и 116-я статьи, по ним не берут под стражу. Ребята имели конфликт и стычку, а хулиганство — это другое, его не было. В этом деле, повторюсь, всё слишком непропорционально», — передаёт слова Барика корреспондент «Чемпионата».