«Быки» бились с «Зенитом», но проиграли Дзюбе

«Краснодар» без Каборе, но с джокером

Незапланированная потеря очков в матче против «Динамо», отбросила «Краснодар» на третью строчку в турнирной таблице. А главным выгодоприобретателем этого неожиданного результата стал «Зенит», оторвавшийся от преследователей на 6 очков. Кроме двух очков, в Москве «быки» потеряли Шарля Каборе. Когда один из ключевых игроков центра поля получал красную карточку на стадионе «Арена-Химки», рулевой краснодарцев схватился за голову.

Заявка краснодарцев практически в каждом матче уступает по численности любому из оппонентов, а тут ещё и ведущий опорник сыграть не сможет. Зато получил шанс дебютировать в стартовом составе в матче РПЛ воспитанник клуба Даниил Уткин и вернулся в заявку на матч (впервые с 11 марта) Ари.



У Сергея Семака состав заметно шире, но и он может сетовать на ослабление средней линии поля. Травмированы Далер Кузяев и Александр Ерохин. Эти парни стабильно выходили в основном составе, а теперь тренерскому штабу приходится размышлять ещё и над тем, кого из российских игроков выпустить на поле, чтобы уложиться в лимит. По сравнению с фееричным поединком против «Анжи», изменение было лишь одно: на правый фланг полузащиты вместо Мака вышел Ригони.

«Краснодар» — «Зенит» — 2:3. Они заслужили быть чемпионами! LIVE! Ключевые матчи в борьбе за чемпионство и места в Лиге чемпионов — в нашей трансляции.

Блистательный Сафонов и долгожданный гол Дзюбы

Ничья в матче «Локомотива» и ЦСКА устраивала, в первую очередь, питерскую дружину. Однако же, гости с первых минут показали, что отсиживаться в обороне не собираются. Уже на третьей минуте у ворот Матвея Сафонова случилось два момента, имеющие все признаки голевых. Сначала Дзюба разогнал быструю атаку, обыгрался с партнёром и прицельно пробил в угол ворот, но 20-летний страж ворот «Краснодара» проявил чудеса реакции и спас команду. А спустя 10 секунд в шикарном броске отразил ещё один мяч, посланный уже в верхний угол ворот.



«Краснодар», приучивший всех к тому, что владение мячом является их сильной стороной, первые 15 минут вынужден был просто отбиваться. И если бы не вдохновенная игра Сафонова, к 19-й минуте в воротах «быков» побывал бы не один мяч, а все три. Один Азмун имел 2 шикарные возможности поразить ворота.



Потащил Матвей мяч и после удара с ближней дистанции от Ригони, но итальянский аргентинец, в отличие от защитников «Краснодара» не выключился из игры, а переправил мяч на линию вратарской, откуда Дзюба без помех отправил его в незащищённый угол ворот. Артём не отличался в РПЛ с 7 октября 2018 года.

Камбэк имени Рамиреса

В центре поля, осиротевшем без Каборе, у хозяев мало что получалось. К чужой штрафной «быки» приближались исключительно благодаря усилиям Рамиреса, активничавшего на левом фланге. Именно Кристиан разогнал атаку, которая стала голевой. Эквадорец качнул финтом Смольникова и прострелил в штрафную, Классон выиграл единоборство у Ракицкого, переправив мяч Игратьеву. Иван проявил хладнокровие и отправил снаряд в сетку. Виктор, к слову, уже спустя пару минут мог отправлять в ворота «Зенита» второй мяч, но Лунёв выручил команду.



Ответный мяч, который никак не вытекал из логики игры, накалил атмосферу. Подлило масла в огонь падение Дзюбы в штрафной площади «Краснодара». Объективно говоря, за майку Мартынович его держал. Артём яростно требовал назначить пенальти, но Карасёв лишь развёл руки в стороны. Первый горчичник в этой встрече арбитр предъявил Ригони за разговоры, хотя логичнее было наказать им Барриоса, который грубо подкатился сзади под Классона.

Концовка первого тайма прошла под знаком апелляций к Карасёву. Очередные претензии предъявлял к нему Дзюба, которому в борьбе досталось по лицу от Классона. Но второе предупреждение получил именно игрок «Зенита». Игорь Смольников, которого Рамирес буквально затерзал на левом фланге атаки, не выдержал и зарядил лучшему игроку хозяев в подкате сзади по ногам.

Штрафной с 20 метров? С Ракицким – это пенальти

Несмотря на мотивирующую речь Дзюбы перед начальным ударом, питерская дружина весьма инертно начала второй тайм. И хоть преимуществом в первые 15 минут владели «быки», но голевой момент создали питерцы. Дзюба из пределов штрафной пробил в дальнюю девятку, но Сафонов в очередном броске мяч отразил, вторую волну атаки завершал Дриусси, который после серии рикошетов не попал в створ с линии вратарской.



После дебютных матчей за «Зенит» пресса у Ярослава Ракицкого была, мягко говоря, не хвалебная. Украинский защитник действовал не безупречно, но уже очень скоро стали очевидны его минусы, но и плюсы. На 67 минуте Дзюба вынудил Перейру сфолить, а Карасёва – достать жёлтую карточку. мяч был установлен перед самой штрафной площадью, чуть левее центра. Ракицкий исполнит удар таким образом, что даже Сафонов не имел шансов его отразить. С появлением Ярослава, любой штрафной перед воротами соперника можно приравнивать к пенальти.

Потасовка, шедевр Перейры и бомба Дзюбы

На 60-й минуте на поле вышел Сулейманов. Магомед-Шапи заменил Уткина, который ничем себя на поле не проявил, а чуть позже Игнатьева сменил Скопинцев. Игра разбилась на эпизоды. Чего стоила почти 10 минутная пауза, спровоцированная Магомедом Оздоевым. Ему дважды оказывали помощь. Во втором эпизоде Мартынович предъявил ему претензии, намекая на симуляцию, за партнёра вступился Артём Дзюба, началась потасовка в штрафной площади гостей.

И когда уже показалось, что продолжительные разборки закончились, эмоции полыхнули за пределами поля. Анюков и Нобоа готовились выйти на замену, Оздоев не спешил покидать поле, а Ари, не имеющий возможности помочь партнёрам на поле, решил сказать Магомеду всё, что думает о ситуации. Анюков грубо ответил бразильскому россиянину и через секунду обе скамейки оказались на ногах. Страсти улеглись не сразу, и игра, прерванная на 76-й минуте, возобновилась на 85-й.



Карасёв добавил к основному времени матча 7 минут, но для спасения «быкам» хватило одной. Маурисио Перейра получил мяч на подступах к штрафной, переложил его на правую ногу и словно из пращи выпустил снаряд в правую девятку. Лёгкое касание перекладины, и стадион взревел от восторга – 2:2.



На этом эпизоде эмоции у футболистов «Краснодара» закончились. «Зенит» переместил игру на половину поля «быков», заработал угловой и… Дзюба слишком легко переиграл в штрафной Мартыновича и вколотил снаряд в сетку, ещё на один шаг приблизив «Зенит» к чемпионству.