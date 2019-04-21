Её отец играл с Кройффом, а парень вышвырнул «Ювентус» из Лиги чемпионов

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт знает толк в важных голах. Именно он забил победный мяч в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Ювентусом». Однако имеет 19-летний молодой человек вкус не только к эффектным голевым действиям, но и к красивым девушкам. Матейс встречается с Аники Моленар – голландской моделью с тонкими и изящными чертами лица. Зеленоглазая блондинка ростом 178 см имеет почти идеальные модельные параметры: 82х62х88.

Примечательна Аники не только работой в известном агентстве Wilma Wakker, но и тем, что является дочерью бывшего защитника «Аякса» и «Фейеноорда» Кейе Моленара, проведшего за эти два клуба под 200 матчей.

Моленар, кстати, в «Аяксе» играл вместе с Йоханом Круиффом, одним из величайших футболистов в истории. И блестящим тренером впоследствии.

Предполагаем, что после недавнего матча «Аякса» с «Ювентусом» отец крайне доволен потенциальным зятем.