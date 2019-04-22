Чудовище из Краснодара, «Спартак» на субботнике и новое прозвище Кокорина-Мамаева — в фотообзоре тура.

Фаны жгли на трибуне, а «Локо» – в дерби — в лучших фото 24-го тура РПЛ

«Сумасшествие» тура

«Зенит» и «Краснодар» выдали сумасшедший матч, в котором было всё, за что мы так любим футбол.

Баннер в поддержку «Кокоши и Мамаши»

В матче с «Краснодаром» болельщики «Зенита вывесили баннер в поддержку «Кокоши и Мамаши»

Дух чемпионата мира

На чемпионате мира — 2018 года в России было много колоритных болельщиков, некоторые до сих пор красуются на трибунах, но уже РПЛ.

Посадка тура

Перед встречей с «Оренбургом» футболисты «Спартака» приняли участие в субботнике на «Открытие Арене». Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров посадили тополь на аллее перед стадионом.

Перформансы тура

24-й тур был ярок на перформансы. Фанаты «Спартака», ЦСКА и «Локомотива» перед началом матчей устроили красочные представления.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Слёзы тура

Юный болельщик «Краснодара» сильно переживал поражение своей любимой команды.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Возвращение тура

Футболист ЦСКА Виктор Васин вышел на поле впервые с февраля 2018 года.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Драка тура

Матч «Краснодар» — «Зенит» выдался жарким не только благодаря 5 забитым мячам, но и благодаря стычкам между футболистами.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Травма тура

Игрок ЦСКА Игорь Дивеев в столкновении со своим одноклубником получил тяжёлое сотрясение мозга и на носилках покинул поле.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Невеста тура

Болельщики «Динамо» решили отметить торжественный день создания семьи на фанатской трибуне.

Фото: fcdynamo.ru

Женский сектор болельщиков «Уфы»

Фото: arsenaltula.ru

Селфи тура

Болельщица «Краснодара» выбежала на поле ради селфи с Матвеем Сафоновым.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Долгожданная победа «Динамо»

Кирилл Панченко принёс победу московскому «Динамо», прервав серию без побед из 6 матчей.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Исправление тура

После конфликта на дороге и отстранения от основной команды Аяз Гулиев вышел на поле исправляться перед болельщиками «Спартака».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Огорчение тура

Бенедикт Хёведес и Юрий Сёмин от дерби ожидали другого результата.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Радость тура

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вместе с игроками отметил победу.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

97 лет «Спартаку»

В честь дня рождения «Спартака» перед стадионом «Открытие Арена» был организован концерт, в котором приняли участие и игроки, устроив перекличку с пришедшими болельщиками.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вопрос Фернандесу

Болельщики ЦСКА решили задать вопрос Марио Фернандесу, зачем он получил красную перед важным дерби.

Фото: pfc-cska.com

Дети тура

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»