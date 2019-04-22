Фаны жгли на трибуне, а «Локо» – в дерби — в лучших фото 24-го тура РПЛ

«Сумасшествие» тура
«Зенит» и «Краснодар» выдали сумасшедший матч, в котором было всё, за что мы так любим футбол.
Баннер в поддержку «Кокоши и Мамаши»
В матче с «Краснодаром» болельщики «Зенита вывесили баннер в поддержку «Кокоши и Мамаши»
Дух чемпионата мира
На чемпионате мира — 2018 года в России было много колоритных болельщиков, некоторые до сих пор красуются на трибунах, но уже РПЛ.
Посадка тура
Перед встречей с «Оренбургом» футболисты «Спартака» приняли участие в субботнике на «Открытие Арене». Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров посадили тополь на аллее перед стадионом.
Перформансы тура
24-й тур был ярок на перформансы. Фанаты «Спартака», ЦСКА и «Локомотива» перед началом матчей устроили красочные представления.
Слёзы тура
Юный болельщик «Краснодара» сильно переживал поражение своей любимой команды.
Возвращение тура
Футболист ЦСКА Виктор Васин вышел на поле впервые с февраля 2018 года.
Драка тура
Матч «Краснодар» — «Зенит» выдался жарким не только благодаря 5 забитым мячам, но и благодаря стычкам между футболистами.
Травма тура
Игрок ЦСКА Игорь Дивеев в столкновении со своим одноклубником получил тяжёлое сотрясение мозга и на носилках покинул поле.
Невеста тура
Болельщики «Динамо» решили отметить торжественный день создания семьи на фанатской трибуне.
Женский сектор болельщиков «Уфы»
Селфи тура
Болельщица «Краснодара» выбежала на поле ради селфи с Матвеем Сафоновым.
Долгожданная победа «Динамо»
Кирилл Панченко принёс победу московскому «Динамо», прервав серию без побед из 6 матчей.
Исправление тура
После конфликта на дороге и отстранения от основной команды Аяз Гулиев вышел на поле исправляться перед болельщиками «Спартака».
Огорчение тура
Бенедикт Хёведес и Юрий Сёмин от дерби ожидали другого результата.
Радость тура
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вместе с игроками отметил победу.
97 лет «Спартаку»
В честь дня рождения «Спартака» перед стадионом «Открытие Арена» был организован концерт, в котором приняли участие и игроки, устроив перекличку с пришедшими болельщиками.
Вопрос Фернандесу
Болельщики ЦСКА решили задать вопрос Марио Фернандесу, зачем он получил красную перед важным дерби.