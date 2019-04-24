«Динамо» сыграло с «Зенитом» в пять защитников. Дзюбу не удержали даже двое

Травма Магомеда Оздоева, полученная в конце матча с «Краснодаром», оказалось несерьёзной. Сергею Семаку не пришлось менять российского игрока на Кристиана Нобоа и придумывать вторую замену для иностранца в условиях лимита – Оздоев смог сыграть с «Динамо» с первых минут.

А вот Дмитрий Хохлов удивил: поменял всю группу атаки! На скамейке запасных оказались Жоаозиньо, Мигел Кардозу, Евгений Луценко и воспитанник «Зенита» Евгений Марков, вместо которых вышли Себастьян Хольмен, Владимир Москвичёв, Фёдор Черных и Кирилл Панченко. Для 19-летнего Москвичёва это лишь четвёртый матч в РПЛ и второй в основе.

Все перестановки Хохлова были направлены на то, чтобы не позволить «Зениту» сыграть в его игру и использовать недостатки сине-бело-голубых. Тренер «Динамо» поставил на тактическую схему 5-3-2, перекрыл центр поля, а впереди рассчитывал, прежде всего, на скорость Черных и удар Панченко. Его задумка едва не сработала уже на 3-й минуте, когда экс-зенитовец Юсупов прекрасным разрезающим пасом в зону Ярослава Ракицкого вывел литовца один на один. Голкипер Андрей Лунёв, вовремя сокративший дистанцию, спас хозяев от гола, да и Черных сыграл слишком просто.

Это матч оказался для «Зенита» совершенно не похожим на предыдущий. В Краснодаре было много эмоций и свободного пространства, а во встрече с «Динамо» требовалось выполнять тяжёлую монотонную работу, разрушая прочную стену. Команда Хохлова хорошо перестраивалась, агрессивно вступала в отбор (иногда очень высоко), создавала напряжение на «стандартах». В первом тайме динамовцам в целом удалось нейтрализовать нападающих «Зенита», хотя атаки через фланги и кроссы оставались самым опасным оружием петербуржцев по такой игре. Азмун, Вильмар Барриос, Бранислав Иванович всё-таки находили возможность пробить, вот только им не хватало точности под давлением защитников москвичей. К перерыву лидер РПЛ выигрывал по ударам 8:4, но в створ обе команды попали по два раза.

Во втором тайме «Зенит» увеличил своё преимущество по владению мячом до почти что фантастических 80% на 20%. Динамовцы с каждой минутой все сильнее уставали, попав под мощный прессинг лидера РПЛ, у гостей вообще перестала получаться контригра. После очередной потери при выходе из обороны Хохлов в сердцах бросил бутылку с водой оземь. Чувствовал, что ничем хорошим это для его команды не закончится.

Ключевой эпизод матча – гол Артёма Дзюбы на исходе часа игры. Индивидуальное мастерство зенитовцев в конце концов перевесило: Юрий Жирков сделал классный кросс слева, а Дзюба переиграл в воздухе сразу двух опекунов. После этого «Динамо» совсем развалилось. Хозяева стали создавать момент за моментом. Дзюба мог оформить дубль во второй голевой атаке, однако едва не получил травму в столкновении с вратарём Антоном Шуниным. Зато результативную серию на «Газпром Арене» продолжил Азмун: восьмой гол в шести домашних матчах!

«Зенит» перекусил «Динамо», а у гостей просто не нашлось ресурсов для достойного ответа. Даже несмотря на выход при счёте 2:0 Жоаозиньо, Маркова и Луценко. Петербуржцы были ближе к третьему голу, но Дзюба послал мяч в сетку из офсайда, а Эрнани попал в штангу. Второй тайм команда Семака действительно сыграла по-чемпионски. Лидер РПЛ сохранил отрыв от «Локомотива» в восемь очков, а остальных преследователей уже, пожалуй, нельзя считать конкурентами «Зенита».