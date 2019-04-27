У него в два раза больше голов, чем у Чалова. Лучший бомбардир России в сезоне

Воспитанник «Краснодара» Николай Комличенко проводит второй сезон в чемпионате Чехии в составе «Млады Болеслав». В прошлом форвард забил 4 мяча за 17 игр в чемпионате Чехии.

Сегодня 23-летний форвард дважды отличился в заключительном матче «регулярного чемпионата» против «Фастава» (плюс сделал голевую передачу). Таким образом, у россиянина стало 24 гола, и он выиграл гонку бомбардиров первой части сезона (во второй шестёрка команд разыграет медали). У идущего на втором месте в списке Жан-Давида Богёйля – 14 мячей.

В чемпионате России среди бомбардиров лидирует Федор Чалов с 12 голами. Полностью список бомбардиров РПЛ можно посмотреть тут.

Контракт Комличенко с «Младой Балеслав» рассчитан до 2022 года. Генеральный директор «Краснодара» так прокомментировал продажу форварда:



– На данный момент мы не можем гарантировать Николаю Комличенко регулярную игровую практику, в которой он нуждается. Поэтому мы решили дать возможность клубу «Млада Болеслав» выкупить трансфер футболиста. При этом по соглашению у нашего клуба остаётся немалая часть прав на игрока и имеются различные опции, – пояснил Владимир Хашиг.

А вот что говорил в марте этого года главный тренер сборной России Станислав Черчесов:



– Опережая ваш вопрос, позавчера Мирослав (Ромащенко. – Прим. «Чемпионата») летал в Чехию просмотреть Комличенко, всё-таки он много забивает. Как видите, в списке его нет, увиденное нас не до конца устроило.



В редакцию «Чемпионата» не так давно приходил бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов и рассказал, как учил играть Комличенко и Смолова в центре нападения. По словам тренера, ключевым моментом являются правильные открывания перед воротами, а уход к угловым флажкам – исключается. Подробнее тут:

Шалимов: показал одноклубнику костюм сборной России, он ржал полдня Мощное интервью с Шалимовым – об увольнении из «Краснодара» и проблемах Смолова. А ещё крайне эмоциональное воспоминание о сборной России.

Николая Комличенко уже поздравил с дублем официальный твиттер «Краснодара». Присоединяемся.