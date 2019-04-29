«Я готов работать и строить «Спартак». Кононов никуда не уйдёт

Если в Туле Кононов, получив вопрос-намёк об отставке, не справился с нервами и покинул зал, то в этот раз он подготовился и выглядел более спокойным. Тренер неоднократно вступал в дискуссию с журналистами, защищался и контратаковал их даже агрессивнее, чем это делала его команда на протяжении 90 минут.

— После матча в Туле случились кадровые перестановки в клубе. Анонсировали уход Измайлова и Родионова, которые вас брали на работу. Как отреагировали?

— Не хотел бы отвечать на этот вопрос, лучше давайте поговорим об игре. Как отреагировал? Это решение совета директоров. Вот и всё.



— Давайте об игре. Как вы строили атакующий футбол на сборах? Команда по-прежнему несостоятельна в позиционных атаках…

— У нас моменты есть, а после чего они появляются – быстрых атак или позиционных – не имеет никакого значения. Команды соперника, как правило, закрываются, нам не удаются позиционные атаки, но мы дополняем их быстрыми. И моменты создаём.



— Ожидали, что построение футбола так затянется?

— Конечно, я был готов к любому повороту событий. Мне бы хотелось, чтобы команда быстрее начала играть в тот футбол, приносящий результат и удовольствие. Но в силу определённых обстоятельств — в первую очередь, связываю с травмами — не удаётся играть тем составом, которым хотелось бы. Но и, конечно, мне очень бы хотелось, чтобы игроки — как молодые, так и ветераны — двигались и прогрессировали. Без этого никак нельзя. В моем понимании надо всегда работать над собой. Ребята работают, но важно время.



— В том же заявлении на официальном сайте было указано, что вы будете строить новый «Спартак» перед следующим сезоном. Какой вы видите команду? Будет ли в ней место ветеранам?

— Не хотел бы делить игроков на ветеранов и молодых. Прогрессировать должны все, как я и сказал. Каким вижу «Спартак»? Таким, который будет приносить людям удовлетворение от игры. И таким, чтобы футболисты, представляющие клуб, прогрессировали.



— Вы будете готовы подать в отставку, если не выполните последнюю из трёх задач, поставленных перед вами зимой, — попадание в Лигу чемпионов?

— Я готов работать. Уже говорил, наверное, на эту тему, кто-то в Туле меня спрашивал. Я готов работать в «Спартаке» и строить команду, которая мне доверена. На остальные ваши скользкие слова – или слова со смыслом – я бы не хотел отвечать. Кстати, можете повторить ваш прошлый вопрос из Тулы. – Кононов обратился к журналисту, задавшему вопрос в прошлый четверг.

— Вы считаете, что справляетесь с ролью главного тренера «Спартака»?

— А вы справляетесь со своей должностью?



— Да.

— Вот и я так же.



— Почему вы говорили в Туле про какую-то лапшу на ушах?

— Да потому что там было в одном вопросе было сказано, что у нас всё не получается — и это, и другое, и третье… Я не хотел отвечать на этот глупый вопрос.



— А что тогда сейчас у команды получается?

— То, что мы в любом случае двигаемся в своем направлении. Команда хочет играть в этот футбол, мне это очень нравится. Нравится иметь доверие, работая с футболистами. Для тренера это самое главное.

— Если есть доверие, почему команда выглядит психологически сломленной?

— Мы отыграли сейчас непростые матчи за 10 дней, возможно, на сегодняшнюю игру наложилась усталость, мы были не так свежи. В первую очередь из-за этого не так быстро переходили из обороны в атаку и играли в пас. Не хватало свежести. Да, бывают такие игры, как в Туле, где полностью провалили первый тайм, после чего было не так просто собраться. В любом случае, доверие к игрокам у меня большое. И такое же я вижу с их стороны.

— Не видно, что игроки бьются друг за друга…

— Это очень сложный сезон с психологической точки зрения. Он таким был почти с самого начала чемпионата. Сейчас следует продолжение. Но в любом случае мы управляем ситуацией. Команда не столь разрозненная, как это было раньше. Я на 100 процентов говорю, что мы двигаемся, в любом случае у нас есть коллектив. Сядем, поговорим сейчас. Раньше этого не было.



Сегодня была очень сложная игра, но ребята все равно боролись друг за друга. Как и вам, так и нам хочется большего. Но имеем то, что имеем. Я сам понимаю, что команда строится в раздевалке. И для этого мы прикладываем очень много сил.

— Проясните ситуации с Рассказовым и Жиго, у которых сначала диагностируют ушибы, а потом выясняется, что травмы крайне серьёзны.

— Рассказов в конце игры с «Енисеем», если вы помните, получил повреждение. Сделали повторное обследование, оказалось, что трещина в лодыжке. Это неприятное для нас событие. Так же, как и случившееся с Жиго, у него рецидив старой травмы. Но не той ноги, на которую недавно сделали операцию, а другой. Прежнее повреждение, которое он получил ещё до «Спартака». Поэтому Жиго полетел на обследование.



— В последних матчах заметно, что Глушаков совсем не тянет. Почему вместо него не выпустить Умарова или Игнатова, которых, к тому же, поддержат трибуны? Почему каждый матч вы ставите Глушакова?

— Я его ставлю не каждый матч. У вас такая позиция, у меня — более рабочая, согласно тому, что я знаю изнутри. Вы бы поступили по-своему, но вы работаете журналистом, а я здесь, на этом посту.