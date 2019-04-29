Сорокин опять лишил «Спартак» победы на флажке. Как он это делает?

«Спартак» упустил очередные очки, пропустив от «Рубина» в самой концовке игры. Гол забил юный защитник Егор Сорокин, почти без препятствий расстреляв ворота красно-белых.

А теперь вернёмся ровно на полгода назад. Осень, тоже 29-е число, но октябрь. Те же команды играют в Казани.

Егор Сорокин выходит на поле вместо Байрамяна и… забивает первым же касанием после стандарта.

Совпадение или нежелание учиться на собственных ошибках — решать вам, а Сорокин стал лучшим бомбардиром «Рубина». Из шести мячей четыре — в ворота «Зенита» и «Спартака». Дмитрий Полоз столько забил за весь сезон.