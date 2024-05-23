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Гаджиев рассказал, какая заслуга «Динамо» Мх не менее значительна, чем выход в РПЛ

Гаджиев рассказал, какая заслуга «Динамо» Мх не менее значительна, чем выход в РПЛ
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил значение клуба для футбольных болельщиков Республики Дагестан.

«Что значит для республики победа в турнире? Наверное, лучше всего это характеризует число зрителей, которые пришли на последние 2 матча. В первом случае было около 20 тысяч. Во втором — около 22 тысяч. Я думаю, что эта заслуга команды не менее значительная, чем достижение права играть в РПЛ», — сказал Гаджиев в эфире международного спортивного радио «Движение».

Россия - Мелбет Первая лига . 34-й тур
25 мая 2024, суббота. 13:00 МСК
Алания
Владикавказ
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Махачкалинское «Динамо» впервые в клубной истории вышло в Российскую Премьер-Лигу, за тур до завершения розыгрыша Первой лиги обеспечив себе как минимум второе место в турнирной таблице. Клуб из столицы Дагестана набрал 61 очко в 33 матчах и перед заключительным туром отстаёт от лидирующих «Химок» на два очка, опережая находящийся на третьем месте тольяттинский «Акрон» на пять очков.

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