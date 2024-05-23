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Кроос сделал неожиданный выбор между Холандом и Мбаппе на решающий пенальти за «Реал» в ЛЧ

Кроос сделал неожиданный выбор между Холандом и Мбаппе на решающий пенальти за «Реал» в ЛЧ
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос о том, кому бы он доверил пробитие решающего пенальти в концовке финала Лиги чемпионов.

«Кто пробьёт пенальти в пользу мадридского «Реала» на последней минуте финала Лиги чемпионов, Холанд или Мбаппе? Бензема», — приводит слова Крооса Madrid Xtra.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее стало известно, что 34-летний немецкий хавбек «Реала» Тони Кроос планирует завершить карьеру действующего игрока после чемпионата Европы в Германии, который пройдёт в июне и июле 2024 года. 1 июня состоится финал Лиги чемпионов «Боруссия» (Дортмунд) — «Реал», который станет последним для Крооса в составе мадридского клуба, за который он выступает с июля 2014 года.

36-летний французский нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема выступал за «Реал» с июля 2009 по июль 2023 года.

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