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Беляев: Кучук сказал, что не отпустит меня из «Локомотива». В итоге я не оказался нужен

Беляев: Кучук сказал, что не отпустит меня из «Локомотива». В итоге я не оказался нужен
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Бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев высказался о своём периоде выступлений за московский клуб. По его словам, тренерский штаб железнодорожников заверил, что нуждается в нём. В итоге Беляев не попадал в состав, так как конкуренты по позиции показывали хорошую игру.

— Вы съездили в аренду в «Ростов», вернулись и вдруг целый год играли за молодёжку «Локомотива». Как так вообще получилось?
— Леонид Кучук сказал, что меня не отпустит. Что я ему нужен. В итоге нужен не оказался. Чорлука и Дюрица проводили сильный сезон, команда шла высоко в таблице, претендовала на чемпионство. Всё работало. Так что отнёсся с пониманием, — рассказал Биляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

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