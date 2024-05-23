В «Порту» думают над продлением Пепе. Руководство смущает возраст и травмы футболиста

Руководство «Порту» думает по продлению контракта с 41-летним защитником Пепе, у которого летом 2024 года истекает контракт, сообщает А Bola.

По информации источника, бывший президент команды Пинту да Кошта договорился с центральным защитником о продлении контракта, но ситуация изменилась с приходом Андре Виллаш-Боаша. Преклонный возраст и травмы смущают руководство клуба.

В «Порту» хотят принять решение в ближайшее время, после финала Кубка Португалии со «Спортингом», но до начала чемпионата Европы в середине июня.

Пепе перешёл в «Порту» из «Бешикташа» в январе 2019 года в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает игрока в € 800 тыс.

В нынешнем сезоне защитник сыграл 34 матча, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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