В «Порту» думают над продлением Пепе. Руководство смущает возраст и травмы футболиста

Руководство «Порту» думает по продлению контракта с 41-летним защитником Пепе, у которого летом 2024 года истекает контракт, сообщает А Bola.
По информации источника, бывший президент команды Пинту да Кошта договорился с центральным защитником о продлении контракта, но ситуация изменилась с приходом Андре Виллаш-Боаша. Преклонный возраст и травмы смущают руководство клуба.
В «Порту» хотят принять решение в ближайшее время, после финала Кубка Португалии со «Спортингом», но до начала чемпионата Европы в середине июня.
Пепе перешёл в «Порту» из «Бешикташа» в январе 2019 года в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает игрока в € 800 тыс.
В нынешнем сезоне защитник сыграл 34 матча, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
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