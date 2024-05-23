Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Порту» думают над продлением Пепе. Руководство смущает возраст и травмы футболиста

В «Порту» думают над продлением Пепе. Руководство смущает возраст и травмы футболиста
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство «Порту» думает по продлению контракта с 41-летним защитником Пепе, у которого летом 2024 года истекает контракт, сообщает А Bola.

По информации источника, бывший президент команды Пинту да Кошта договорился с центральным защитником о продлении контракта, но ситуация изменилась с приходом Андре Виллаш-Боаша. Преклонный возраст и травмы смущают руководство клуба.

В «Порту» хотят принять решение в ближайшее время, после финала Кубка Португалии со «Спортингом», но до начала чемпионата Европы в середине июня.

Пепе перешёл в «Порту» из «Бешикташа» в январе 2019 года в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает игрока в € 800 тыс.

В нынешнем сезоне защитник сыграл 34 матча, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Материалы по теме
Евро-2024 — 10-й крупный турнир для 41-летнего защитника «Порту» Пепе

Самые старые и молодые участники чемпионата мира в Катаре

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android