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Аршавин: всё в руках у «Динамо», но «Краснодар» может хлопнуть дверью

Аршавин: всё в руках у «Динамо», но «Краснодар» может хлопнуть дверью
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Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Краснодар» — «Динамо». Встреча состоится в Краснодаре в субботу, 25 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Все в руках у «Динамо». Если посмотреть на то, как складывался чемпионат, то «Динамо» должно уступить «Краснодару». Сначала одни проигрывают там, где никогда не проигрывали, Кассьера забил пять (в матче «Зенита» с «Ахматом»), а мог шесть. Мне кажется, что «Зенит» прорвало и за матч против «Ростова» я не переживаю. «Динамо» задорно играет, вырывает матчи в концовке, но «Краснодар» может хлопнуть дверью», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

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