Экс-игрок «Локо» Беляев объяснил, почему перешёл в один из самых бедных клубов Первой лиги

Бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев рассказал своём переходе в «Ленинградец».

— Ваш переход в «Ленинградец» шокировал. Всё-таки клуб один из самых бедных в Первой лиге, едва поднялся из Второй. Что повлияло на решение?

— У меня не получилось вернуться в Премьер-Лигу. Был готов хотя бы приехать на просмотр. Показать, что до сих пор в порядке. Такой возможности мне не дали, и тут появилось приглашение от «Ленинградца». Мы с Кристиной давно мечтали пожить в Петербурге, это сыграло огромную роль. Плюс был хороший опыт совместной работы в «Арсенале» с Сергеем Вячеславовичем Кирьяковым. А богатый клуб или бедный — не столь важно.

— До начала ноября у «Ленинградца» была ужасающая серия из поражений, команда шла на последнем месте. Не было мыслей: «Блин, куда я вообще попал?»

— Клуб изначально не ставил слишком высоких задач — выйти в РПЛ или попасть в стыки. Ему всего шесть лет. Для начала нужно просто закрепиться в Первой лиге. Если получится, думаю, появятся цели амбициознее», — рассказал Беляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Беляев перешёл в «Ленинградец» из «Арсенала» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 275 тыс.