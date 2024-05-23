Аршавин высказался о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин отреагировал на информацию о переговорах «ПСЖ» и «Краснодара» по переходу во французский клуб голкипера «быков» Матвея Сафонова. Ранее в СМИ появилась информация, что Сафонов близок к переходу в стан парижан, которые видят в нём сменщика Джанлуиджи Доннаруммы.

«Думаю, что нужно идти, не думая и не оглядываясь. Это суперкруто будет, если он перейдет. Наш российский вратарь за 20 миллионов переходит в «ПСЖ»! Мы должны ценить своих и правильно при этом их оценивать — не бояться говорить, если они хорошо играют. Сафонов — первый вратарь после Акинфеева по таланту. Если он переедет, то у него шансы будут. Вернуться он всегда успеет, а за 20 млн перейти из «Краснодара» в «ПСЖ» — это суперздорово. Нужно будет поздравить Сергея Галицкого, что его школа выдала такого прекрасного вратаря, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».