Файзуллаев: сезон-2023/2024 для ЦСКА одним словом? Средний

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев подвёл итоги нынешнего сезона для команда Владимира Федотова.

«Сезон для ЦСКА одним словом? Средний. Так и не вышли в Суперфинал Кубка России, хотя хотели закончить сезон с трофеем. Обидно, что проиграли по пенальти «Зениту» — но это лотерея», — приводит слова Файзуллаева Sport24.

Напомним, после 29 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. Файзуллаев выступает за армейцев с прошлого лета. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 31 матч во всех турнирах, забил пять голов и сделал 13 результативных передач. Действующий контракт узбекского футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Аббосбек в € 5 млн.