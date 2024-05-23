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«Факел» позвал священников на стадион перед решающим матчем с «Ахматом»

«Факел» пригласил священников на «Центральный стадион профсоюзов», что бы они освятили поле перед матчем 30-го тура чемпионата России с «Ахматом».

Воронежскому клубу необходима победа для возможности избежать прямого вылета или стыковых матчей. Встреча с грозненским клубом состоится 25 мая в 16:30 по мск.

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После 29 туров «Факел» занимает 13 место в РПЛ (зона стыков) с 29 очками. 12-ю строчку занимает «Оренбург» (30 очков).

26 апреля 2024 года «Факел» уволил главного тренера Сергея Ташуева. На его место бы приглашён Игорь Черевченко.

В прошлом сезоне «Факел» завершил чемпионат на 14 месте с 30 очками. В переходных матчах воронежский клуб обыграл «Енисей» (2:1 по сумме двух матчей).

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