«Аталанта» разгромно выиграла ЛЕ, Бобровский помог победить «Флориде». Главное к утру

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«Аталанта» выиграла Лигу Европы, обыграв в финале «Байер» со счётом 3:0, «Флорида Пантерз» одержала победу в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0), Венсан Компани станет новым главным тренером «Баварии». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».