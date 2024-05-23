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23 мая главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

«Аталанта» разгромно выиграла ЛЕ, Бобровский помог победить «Флориде». Главное к утру
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«Аталанта» выиграла Лигу Европы, обыграв в финале «Байер» со счётом 3:0, «Флорида Пантерз» одержала победу в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0), Венсан Компани станет новым главным тренером «Баварии». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Аталанта» впервые в истории выиграла Лигу Европы, разгромив в финале «Байер».
  2. Шат-аут Бобровского помог «Флориде» обыграть в первом матче «Рейнджерс» и повести в серии.
  3. Венсан Компани станет главным тренером «Баварии» — The Telegraph.
  4. «Даллас» обыграл «Миннесоту» в первом матче серии плей-офф НБА, у Дончича 33 очка.
  5. Алексей Миранчук не вышел на поле в матче финала Лиги Европы «Аталанты» с «Байером».
  6. Бобровский признан первой звездой стартового матча с «Рейнджерс».
  7. Прервалась серия «Байера» из 51 матча без поражений во всех турнирах.
  8. Ханс-Дитер Флик станет главным тренером «Барселоны», немец уже отказал «Челси» – Романо.
  9. Стало известно условие, которое мешает «Реалу» объявить о трансфере Мбаппе.
  10. Хвича Кварацхелия стал победителем в номинации «Гол месяца» в Серии А.
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