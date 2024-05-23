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Станислав Черчесов высказался о будущем Миранчука в «Аталанте» при Гасперини

Станислав Черчесов высказался о будущем Миранчука в «Аталанте» при Гасперини
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию вокруг будущего Алексея Миранчука в «Аталанте» при Джан Пьеро Гасперини после победы итальянской команды в финале Лиги Европы с «Байером» (3:0).

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

«Что касается будущего и недоверия Гасперини, то иногда бывает так, что либо ты уходишь, либо тренер. Гасперини в команде уже девятый год, возможно, он решит, что-то поменять в своей карьере. Пишут же про интерес «Наполи».

Но Алексей уже знаком с методами Гасперини, я бы не делал резких движений. Понятно, что всегда хочется больше играть, иногда хочется чего-то нового. Но надо исходить из предложений, которые есть. Но игры в Италии дают много для развития, рад, что он прогрессирует», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Алексей Миранчук стал игроком «Аталанты» в сентябре 2020 года, перейдя из «Локомотива». С тех пор за итальянскую команду в 96 матчах на его счету 13 голов и 19 результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано ещё на один сезон.

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