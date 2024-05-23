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Главный тренер «СКА-Ростов» высказался о владельце клуба Басте

Главный тренер «СКА-Ростов» высказался о владельце клуба Басте
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Главный тренер «СКА-Ростов» Денис Попов высказался о влиянии владельца клуба Василия Вакуленко (Басты) на команду.

«Часто ли созваниваюсь с Бастой? Да, особенно когда дело касается каких-то оперативных вопросов. Меня подкупает, что Вася не умничает и не лезет в футбольную работу. Он прекрасно понимает, что он — профи в музыке, а мы — в футболе. Очень важно, чтобы руководитель был таким адекватным», — приводит слова Попова Sport24.

Напомним, «СКА-Ростов» был основан в 1937 году. Команда становилась серебряным призёром чемпионата СССР 1966 года и обладателем Кубка СССР 1981 года. В первой половине прошлого сезона СКА выступал в группе 1 дивизиона «Б» Второй лиги, где занял шестое место из семи. Во второй половине сезона ростовчане успешно сражались в группе вылета и заняли второе место, уступив только «Севастополю».

25 января владелец ростовчан Василий Вакуленко сообщил, что его клуб переходит в Медиалигу.

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