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«Реал» не будет никого подписывать на замену завершающему карьеру Тони Кроосу

«Реал» не будет никого подписывать на замену завершающему карьеру Тони Кроосу
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Мадридский «Реал» не будет подписывать никого на замену полузащитнику Тони Кроосу, сообщает El Partidazo de COPE в соцсети Х (ранее твиттер).

Ранее 34-летний немец объявил, что завершит карьеру после чемпионата Европы – 2024 в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля.

Кроос перешёл в «Реал» из «Баварии» в июле 2014 года. Сумма трансфера составила € 25 млн. Контракт игрока с клубом истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает немца в € 12 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Всего за королевский клуб Кроос провёл 463 матча, забил 28 мячей и отдал 98 голевых передач.

Вместе с «Реалом» полузащитник выиграл четыре чемпионата Испании, один Кубок и четыре Суперкубка Испании, а также четыре трофея Лиги чемпионов, четыре Суперкубка УЕФА и пять клубных чемпионатов мира.

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