«Реал» не будет никого подписывать на замену завершающему карьеру Тони Кроосу

Мадридский «Реал» не будет подписывать никого на замену полузащитнику Тони Кроосу, сообщает El Partidazo de COPE в соцсети Х (ранее твиттер).
Ранее 34-летний немец объявил, что завершит карьеру после чемпионата Европы – 2024 в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля.
Кроос перешёл в «Реал» из «Баварии» в июле 2014 года. Сумма трансфера составила € 25 млн. Контракт игрока с клубом истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает немца в € 12 млн.
Всего за королевский клуб Кроос провёл 463 матча, забил 28 мячей и отдал 98 голевых передач.
Вместе с «Реалом» полузащитник выиграл четыре чемпионата Испании, один Кубок и четыре Суперкубка Испании, а также четыре трофея Лиги чемпионов, четыре Суперкубка УЕФА и пять клубных чемпионатов мира.
Самые дорогие немецкие футболисты за всю историю