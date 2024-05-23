Олег Газманов выступит на Суперфинале Кубка России

Певец Олег Газманов станет одним из участников праздничного концерта, который пройдёт в «Лужниках» в день Суперфинала Кубка России.

В решающем матче между собой сыграют «Зенит и «Балтика». Встреча состоится 2 июня в 18:00 по мск.

На пути к Суперфиналу «Зенит» в пути РПЛ обыграл московское «Динамо» (2:1), «Спартак» (2:1) и ЦСКА (1:1, 5:4 пен.).

«Балтика» в четвертьфинале Кубка России (путь РПЛ) обыграла «Локомотив» со счётом (3:3, 7:6 пен.), но после вылетела в путь регионов от ЦСКА (0:3). В нижней сетке Команда Игнашевича оказалась сильнее «Ростова» (1:0) и «Спартака» (1:0).

«Балтика» впервые в истории вышла в финал Кубка России. Ранее команда из Калининграда, которая была основана в августе 1954 года, ни разу не играла в решающем матче этого турнира.

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