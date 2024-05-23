Тамерлан Мусаев: ЦСКА не играл весной плохо — «Манчестер Сити» тоже проиграл «Реалу»

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о результатах команды в весенней части сезона-2023/2024.

«Как команда мы могли добиться большего, где-то чуть-чуть не хватило. Но мы не отчаиваемся, у нас есть следующий сезон, и мы постараемся выступить лучше.

Не думаю, что ЦСКА играл плохо этой весной. Это футбол. «Манчестер Сити» тоже проиграл «Реалу», но не думаю, что играл хуже.

У нас будут сборы, мы друг к другу притрёмся ещё больше. И я думаю, что у нас всё будет хорошо», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Федотова набрала 45 очков за 29 матчей.