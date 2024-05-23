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Гасперини выиграл первый трофей в профессиональной карьере тренера в возрасте 66 лет

Гасперини выиграл первый трофей в профессиональной карьере тренера в возрасте 66 лет
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Вчера, 22 мая, «Аталанта» обыграла «Байер» в финале Лиги Европы. Встреча на стадионе «Авива» в Дублине завершилась со счётом 3:0.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

Таким образом, главный тренер «сирен» Джан Пьеро Гасперини в возрасте 66 лет выиграл свой первый трофей в профессиональной карьере.

Итальянский специалист возглавил «Аталанту» в июне 2016 года. Контракт Гасперини с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Под его руководством клуб после 36 туров занимает пятое место в Серии А с 66 очками. Досрочное чемпионство выиграл «Интер»(93 очка). Также «Аталанта» вышла в финал Кубка Италии, где проиграла «Ювентусу» (0:1).

За свою карьеру Гасперини тренировал «Кротоне», «Дженоа», «Интер» и «Палермо».

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