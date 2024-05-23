Гасперини выиграл первый трофей в профессиональной карьере тренера в возрасте 66 лет

Вчера, 22 мая, «Аталанта» обыграла «Байер» в финале Лиги Европы. Встреча на стадионе «Авива» в Дублине завершилась со счётом 3:0.

Таким образом, главный тренер «сирен» Джан Пьеро Гасперини в возрасте 66 лет выиграл свой первый трофей в профессиональной карьере.

Итальянский специалист возглавил «Аталанту» в июне 2016 года. Контракт Гасперини с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Под его руководством клуб после 36 туров занимает пятое место в Серии А с 66 очками. Досрочное чемпионство выиграл «Интер»(93 очка). Также «Аталанта» вышла в финал Кубка Италии, где проиграла «Ювентусу» (0:1).

За свою карьеру Гасперини тренировал «Кротоне», «Дженоа», «Интер» и «Палермо».

«Ювентус» стал обладателем Кубка Италии, победив «Аталанту»