«Сафонову важно подумать». Черчесов – об интересе «ПСЖ» к вратарю «Краснодара»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о переговорах «ПСЖ» и «Краснодара» по переходу во французский клуб голкипера «быков» Матвея Сафонова.

«Если честно, про Сафонова и «ПСЖ» я слышал еще пару недель назад. Люди в футбольном мире иногда знают чуть больше.

Конечно, это хорошая новость. Другое дело, что «ПСЖ», видимо, видит в Матвее второго вратаря. А Сафонов долгое время первый номер. Когда тебя изначально определяют вторым номером, это вопрос вопросов, хотя понятно, что всегда можно выиграть конкуренцию. Матвею надо принять важное и правильное решение, подумать.

Многое зависит от характера. Меня как-то звал вторым вратарем «Кайзерслаутерн» — топ клуб Германии на тот момент. Я им ответил: «Я не второй вратарь». Если ты соглашаешься изначально на роль второго вратаря, ты как будто лишаешься права голоса. Но всё индивидуально.

Я знаю, что такое игра в Европе. Все возможности играть в топовой европейской лиге у Сафонова есть», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей, и 10 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что «Краснодар» и «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера вратаря Матвея Сафонова.

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