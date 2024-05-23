Рой Кин раскритиковал оборонительные качества Трента Александера-Арнольда перед Евро-2024

Бывший полузащитник «Манчестера Юнайтед» Рой Кин высказался о возможной игре защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда в центре поля на чемпионат Европы – 2024 в Германии за сборную Англии.

«Нельзя ставить его в полузащиту против одной из топ-сборных. В одном-двух матчах группового этапа это сойдёт с рук. Но, говоря об оборонительных действиях, если поставить там Трента против одной из лучших команд, он не сможет защищаться. Против реально топовых команд, например, Франции или Германии, или каких угодно ещё, в стадиях на выбывание, нельзя ставить Трента в полузащиту, он не умеет обороняться!

В полузащите нужно уметь защищаться. Вспомните игру против «Эвертона» – он не агрессивен в оборонительных ситуациях. Можно справиться против более слабых команд, но если он продолжит играть там, желаю всего наилучшего», – приводит слова Кина sportskeeda.

Чемпионат Европы стартует с 14 июня и продлится до 14 июля.

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