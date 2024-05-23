Нападающий «Аталанты» Лукман назвал лучшее качество тренера Гасперини

Нападающий итальянской «Аталанты» Адемола Лукман ответил на вопрос о лучшем качестве главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини.

«Лучшее качество Гасперини? Его работоспособность. На тренировках и в беседах с игроками он сразу даёт понять, чего он хочет. Первые же беседы с ним позволили мне посмотреть на футбол под другим углом. Всё стало проще. Это помогло мне в моём обучении, я заиграл иначе, и я очень благодарен ему за это», — приводит слова Лукмана официальный сайт УЕФА.

Вчера, 22 мая, «Аталанта» встречалась с немецким «Байером» в финале Лиги Европы. Команды играли на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). «Аталанта» одержала уверенную победу со счётом 3:0. Адемола Лукман оформил хет-трик.