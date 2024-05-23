Гаджиев рассказал о планах махачкалинского «Динамо» по усилению к РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев озвучил планы клуба на летнюю трансферную кампанию 2024 года.

«В новом сезоне масштабного усиления не планируем. Для этого нужен другой бюджет. Планируем сохранить состав, пополнить его небольшой группой игроков. Как это принято говорить — точечно усилиться», — сказал Гаджиев в эфире международного спортивного радио «Движение».

Махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/2024 впервые в клубной истории вышло в Российскую Премьер-Лигу, за тур до завершения розыгрыша Первой лиги обеспечив себе как минимум второе место в турнирной таблице. Клуб из столицы Дагестана набрал 61 очко в 33 матчах и отстаёт от лидирующих «Химок» на два очка, опережая находящийся на третьем месте тольяттинский «Акрон» на пять очков.

Суммарная стоимость состава «Динамо» по оценке портала Transfermarkt составляет € 7,43 млн, при этом оценочная стоимость игроков самого «дешёвого» клуба РПЛ воронежского «Факела» — € 12,3 млн.