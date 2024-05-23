«Мне объяснили: «Мы тебя вырастили, дай заработать». Денис Попов – о переходе в ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов рассказ, почему выбрал армейский клуб для продолжения карьеры в январе 2001 года.

«В 2000-м году «Черноморец» занял шестое место в чемпионате России, а я забил восемь мячей. Перед началом следующего сезона у меня на столе лежали предложения от «Спартака», «Динамо», «Локомотива», ЦСКА и киевского «Динамо».

Почему в итоге ЦСКА? На тот момент между всеми клубами, которые меня хотели, было заключено джентльменское соглашение — личные условия они предлагали одинаковые. А вот самую большую сумму выкупа дал ЦСКА — где-то три миллиона долларов. В «Черноморце» мне объяснили: «Мы тебя вырастили, воспитали. Дай теперь нам заработать». Я не мог отказать родному клубу: cобрал вещи и полетел в Москву — на встречу с Гинером», — приводит слова Попова Sport24.

В составе ЦСКА Попов сыграл 82 матча и забил 21 мяч.

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