Ангелос Постекоглу станет экспертом на ТВ во время чемпионата Европы — 2024

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу станет экспертом на ТВ во время чемпионата Европы – 2024 в Германии.

«Рады видеть тебя на борту, приятель!» — написал ITV football у себя в соцсети Х (ранее Twitter).

Постекоглу возглавил «Тоттенхэм» в июле 2023 года. Контракт 58-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета 2027 года. В нынешнем сезоне лондонский клуб занял пятое место в АПЛ с 66 очками.

Чемпионат Европы стартует 14 июня и продлится до 14 июля. Матчи пройдут на 10 стадионах в 10 городах Германии. В финальной стадии примут участие 24 сборные.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая в финале обыграла сборную Англии со счётом 1:1 (3:2 пен.).

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