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«Аталанта» выиграла трофей впервые с 1963 года. Он стал вторым в истории клуба

«Аталанта» выиграла трофей впервые с 1963 года. Он стал вторым в истории клуба
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Вчера, 22 мая, «Аталанта» обыграла «Байер» в финале Лиги Европы. Встреча на стадионе «Авива» в Дублине завершилась со счётом 3:0.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

Таким образом, «сирены» выиграли второй трофей в истории клуба. Первым является Кубок Италии – 1963 года, когда в финале было обыграно «Торино» (3:1).

В нынешнем сезоне «Аталанта» под руководством Джана Пьера Гасперини проиграла финал Кубка Италии. В решающем матче команда не смогла обыграть «Ювентус» (0:1).

Под его руководством клуб после 36 туров занимает пятое место в Серии А с 66 очками. Досрочное чемпионство выиграл «Интер»(93 очка).

Следующий матч «Аталанта» проведёт с «Торино». Игра состоится 26 мая в 19:00 по мск.

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