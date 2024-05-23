«Аталанта» выиграла трофей впервые с 1963 года. Он стал вторым в истории клуба

Вчера, 22 мая, «Аталанта» обыграла «Байер» в финале Лиги Европы. Встреча на стадионе «Авива» в Дублине завершилась со счётом 3:0.

Таким образом, «сирены» выиграли второй трофей в истории клуба. Первым является Кубок Италии – 1963 года, когда в финале было обыграно «Торино» (3:1).

В нынешнем сезоне «Аталанта» под руководством Джана Пьера Гасперини проиграла финал Кубка Италии. В решающем матче команда не смогла обыграть «Ювентус» (0:1).

Под его руководством клуб после 36 туров занимает пятое место в Серии А с 66 очками. Досрочное чемпионство выиграл «Интер»(93 очка).

Следующий матч «Аталанта» проведёт с «Торино». Игра состоится 26 мая в 19:00 по мск.

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