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В «Торпедо» рассказали, когда завершится строительство нового стадиона

В «Торпедо» рассказали, когда завершится строительство нового стадиона
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Президент московского «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал, что работы по строительству нового домашнего стадиона команды будут завершены в октябре-ноябре 2026 года. Напомним, строительство ведётся с 2022 года.

«Строительство идёт с опережением графика. В конце этого года мы заканчиваем установку каркаса и крыши. А начиная с января 2026 года мы займёмся внутренними коммуникациями. Думаю, в октябре-ноябре 2026 года будет окончание стройки. Первоначально всё шло к тому, что работы завершатся в 2027 году, мы немного перестроили график, ускорили процесс», — приводит слова Волнушкина ТАСС.

«Торпедо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 44 очка за 33 матча.

Ранее в «Торпедо» сообщили, что в новом сезоне Первой лиги команда будет играть на подмосковном стадионе «Арена Химки». Отметим, что текущий сезон клуб проводит в столичных «Лужниках».

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