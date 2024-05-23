Бывший футболист сборной России Беляев заявил, что ему хватает 50 тысяч рублей в месяц

Центральный защитник «Ленинградца», экс-игрок московского «Локомотива», тульского «Арсенала» и сборной России Максим Беляев ответил на вопрос, какая зарплата необходима ему для комфортной жизни.

— Сколько вам нужно денег в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно?

— Если ты не семейный человек, можно жить на клубной базе, питаться там, одеваться и вообще ни на что не тратиться. Я абсолютно не привередливый. По ресторанам не хожу. Кушаю дома без изысков, хожу в обычные продуктовые магазины. Если не брать в расчёт помощь родственникам, конкретно мне хватает 50 тысяч рублей, — рассказал Беляев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Георгию Илющенко.

32-летний центральный защитник Максим Беляев с февраля 2016 года по июнь 2023 года выступал за тульский «Арсенал», в июле 2023 года подписал на правах свободного агента контракт до конца нового сезона с выступающим в Первой лиге «Ленинградцем». В карьере Беляева есть один матч за сборную России в ноябре 2019 года в отборочном турнире к Евро-2020 с национальной командой Сан-Марино (5:0 на выезде).

Полное интервью с Максимом Беляевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.