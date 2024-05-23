«Аталанта» забила три мяча «Байеру» в финале Лиги Европы, набрав менее одного гола по xG

22 мая на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия) состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором встретились итальянская «Аталанта» и немецкий «Байер». Встреча завершилась крупной победой бергамасков со счётом 3:0.

Статистический оператор РУСТАТ опубликовал продвинутую статистику по этой игре. Соперники создали у ворот друг друга по четыре голевых момента, «Аталанта» нанесла 10 ударов по воротам (восемь в створ), игроки «Байера» — также 10 ударов (три в створ). Показатель бергамасков по ожидаемым голам (xG) составил 0,93 при трёх фактически забитых мячах, леверкузенцы наиграли на 0,99 xG. При этом немецкий клуб владел мячом 61% времени при 39% у итальянцев.

В составе «Аталанты» обладателем трофея Лиги Европы стал 28-летний российский атакующий хавбек Алексей Миранчук, который в финальном матче остался в запасе.