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«Аталанта» забила три мяча «Байеру» в финале Лиги Европы, набрав менее одного гола по xG

«Аталанта» забила три мяча «Байеру» в финале Лиги Европы, набрав менее одного гола по xG
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22 мая на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия) состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором встретились итальянская «Аталанта» и немецкий «Байер». Встреча завершилась крупной победой бергамасков со счётом 3:0.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

Статистический оператор РУСТАТ опубликовал продвинутую статистику по этой игре. Соперники создали у ворот друг друга по четыре голевых момента, «Аталанта» нанесла 10 ударов по воротам (восемь в створ), игроки «Байера» — также 10 ударов (три в створ). Показатель бергамасков по ожидаемым голам (xG) составил 0,93 при трёх фактически забитых мячах, леверкузенцы наиграли на 0,99 xG. При этом немецкий клуб владел мячом 61% времени при 39% у итальянцев.

В составе «Аталанты» обладателем трофея Лиги Европы стал 28-летний российский атакующий хавбек Алексей Миранчук, который в финальном матче остался в запасе.

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