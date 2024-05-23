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Игрок «Байера» Джака прокомментировал поражение от «Аталанты» в финале Лиги Европы

Игрок «Байера» Джака прокомментировал поражение от «Аталанты» в финале Лиги Европы
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Полузащитник немецкого «Байера» Гранит Джака высказался о поражении в финальном матче Лиги Европы с итальянской «Аталантой». Встреча состоялась вчера, 22 мая. Команды играли на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. «Байер» проиграл со счётом 0:3. «Аталанта» стала победителем турнира. В составе итальянской команды все три гола на счету нападающего Адемолы Лукмана.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

«Жаль, что ничего не сработало в финале. Мы так хорошо выглядели до этой игры, и факт, что нам не удалось сделать то, что мы обычно так хорошо делаем в концовках, тоже является составляющей частью игры. Нам нужно принять это», — приводит слова Джаки официальный сайт УЕФА.

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