Игрок «Байера» Джака прокомментировал поражение от «Аталанты» в финале Лиги Европы

Полузащитник немецкого «Байера» Гранит Джака высказался о поражении в финальном матче Лиги Европы с итальянской «Аталантой». Встреча состоялась вчера, 22 мая. Команды играли на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. «Байер» проиграл со счётом 0:3. «Аталанта» стала победителем турнира. В составе итальянской команды все три гола на счету нападающего Адемолы Лукмана.

«Жаль, что ничего не сработало в финале. Мы так хорошо выглядели до этой игры, и факт, что нам не удалось сделать то, что мы обычно так хорошо делаем в концовках, тоже является составляющей частью игры. Нам нужно принять это», — приводит слова Джаки официальный сайт УЕФА.