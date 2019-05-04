5 причин, почему «Зенит» снова чемпион

Психология и мощный старт
Российский чемпионат был и остаётся турниром, в котором на первый план зачастую выходит психологический фактор: единение команды, бойцовский дух, вера в победу и прочие атрибуты, которые, может, кажутся несусветной банальщиной, но на самом деле без них никуда. У нас можно не обладать самым мощным составом, не показывать искромётного футбола, но на сверхмотивации запрыгивать на любую высоту. Как подтверждение – два предыдущих чемпиона страны, «Спартак» и «Локомотив», которые по энергетике были действительно сильнее всех и во многом благодаря ей добирались до трофея.
В минувшие годы «Зенит» не был цельным коллективом, способным покорять горы, — мешали внутренние передряги, странное поведение двух европейских тренеров, Манчини и Луческу, которые тасовали обойму, то и дело отделяли себя от клуба, а послематчевыми выступлениями и отговорками порой бесили собственных же болельщиков. При интеллигентном, рассудительном и спокойном Семаке, ставшем первым российским тренером «Зенита» за множество лет, всё сразу же изменилось. Команда поверила в новый курс, расцвела и с первого же тура начала показывать, кто в этом сезоне сильнее всех.
Не нужно было даже находиться внутри «Зенита», чтобы ещё в августе понять: команда объединена, она пылает, бьётся друг за друга, жаждет вернуть титул и, главное, верит, что в конце пути её непременно ждёт золото. Отсюда и пришёл сверхудачный старт: сине-бело-голубые выиграли пять матчей подряд, забрались на первое место и более его не покидали. Важно, что команда сразу же научилась брать очки на характере. К примеру, победа над «Енисеем» была добыта в самой концовке, когда уже маячила скучная нулевая ничья, три очка у «Рубина» так же были выцарапаны в последнюю десятиминутку, да ещё и в меньшинстве.
Это прекрасное качество – брать своё даже в матчах, где не всё получается, свойственно лишь эмоционально сильным и устойчивым командам. «Зенит» обладал им на протяжении почти всего сезона. Кстати, ничья в Грозном, ставшая золотой, тоже отличный пример.
Форма и мотивация Дзюбы
Год назад Артём играл в аренде в Туле, оказавшись ненужным «Зениту». В одно время даже казалось, что мосты сожжены и в Санкт-Петербурге форварда уже не примут, да и сам Дзюба допускал вариант, что придётся искать новый клуб. Но Семак сразу же дал понять: он верит в нападающего, собирается сделать на него ставку и построить вокруг него команду. А Артём, получив мотивацию в виде доверия, а заодно не успев растерять прекрасную форму и сумасшедшие эмоции после триумфального чемпионата мира, выдал впечатляющий старт сезона. Он проводил за 90 минут по 50 единоборств, цеплялся за все мячи впереди, скидывал партнёрам и забивал сам. «Зенит» был чрезмерно зависим от Дзюбы, и счастье команды в том, что нападающий был в порядке очень долго.
Да, к поздней осени, когда силы иссякли, у Артёма наступил ожидаемый спад. Он начал хуже двигаться, перестал забивать и доигрывал 2018 год уже на морально-волевых. Все вокруг спрашивали Семака: «Где голы Дзюбы? Почему он находится в такой плохой форме?!», а Сергей Богданович просил проявить терпение и обещал, что голы придут тогда, когда потребуются сильнее всего. Тренер не обманул: с появлением Азмуна Дзюба вновь расцвёл, обрёл новые функции в подыгрыше и выдал отличную весну. Его инопланетная игра в Краснодаре в почти золотом матче – одно из самых сильных воспоминаний этого сезона.
Дзюба впервые выиграл золото чемпионата России и, вне всяких сомнений, именно он стал лучшим футболистом этого «Зенита».
Чёткое распределение кадровых ресурсов
Вряд ли кто-то скажет, что Сергею Семаку в наследство достался самый сильный состав в истории «Зенита». Напротив, он был перегружен количественно, но недостаточно наполнен качественно, и новому главному тренеру пришлось проделать огромную работу, чтобы справиться со всем этим смешанным наследием Манчини и Луческу и понять, на кого нужно делать ставку в первую очередь. Семак стабилизировал обойму, отказался от массового внедрения аргентинцев (Ригони уехал в аренду, Краневиттер сел на скамейку), доверился старательному Нобоа, сразу же понял (в отличие от Манчини), что Заболотного и близко нельзя сравнить с Дзюбой по качеству игры, эффективно использовал универсальных Кузяева и Ерохина, которые в первые месяцы после чемпионата мира были на кураже.
Весной Семак построил игру уже вокруг трёх новичков – и также попал в яблочко. А ещё один из наглядных примеров разумного кадрового подхода – продажа Паредеса в «ПСЖ» за 40 млн евро. Команда стала менее звёздной по именам, но с точки зрения качества на дистанции ощутимо выиграла. «Зенит» вряд ли был в этом сезоне самым сильным в стране по подбору исполнителей, но точно использовал футболистов лучше всех.
Выдающаяся зимняя селекция
Самым сложным периодом для «Зенита» стала поздняя осень, когда сначала иссякли ресурсы, затем пропала игра, а потом вместе с ней ушли и результаты. Команда смотрелась совсем грустно, проиграла в декабре три подряд матча, и было понятно, что если зимой не предпринять меры, никакого золота не будет.
Меры последовали: «Зенит» провёл выдающуюся (сейчас уже можно не жалеть эпитетов) трансферную кампанию, приобретя Ракицкого, Барриоса и Азмуна. Первый обеспечил качественный выход в атаку и забил три потрясающих гола со штрафных, второй зацементировал среднюю линию и превратился в лучшего опорника всего чемпионата, а третий накидал соперникам восемь мячей в 10 матчах. Выдающаяся работа всех новичков, мигом сделавших команду сильнее и эффективнее.
Последовательность и прагматичность Семака
Семака в этом сезоне порой критиковали за прямолинейный футбол, требовали разнообразить его и перестать играть в стиле «Бей на Дзюбу». Тренер же не поддавался панике, не принимал критические мнения близко к сердцу и спокойно гнул свою линию. Он не стал ничего изобретать зимой, обошёлся без игровой революции, которая запросто могла бы навредить, а попросту усовершенствовал имеющийся стиль при помощи новичков.
«Зенит» в этом сезоне играл не так интересно, как те же «Краснодар» или ЦСКА, однако его футбол при всей внешней простоте стал самым действенным. И чемпионским. Поэтому Семак – король. Он всё и всем доказал.