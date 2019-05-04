5 причин, почему «Зенит» снова чемпион

Психология и мощный старт

Российский чемпионат был и остаётся турниром, в котором на первый план зачастую выходит психологический фактор: единение команды, бойцовский дух, вера в победу и прочие атрибуты, которые, может, кажутся несусветной банальщиной, но на самом деле без них никуда. У нас можно не обладать самым мощным составом, не показывать искромётного футбола, но на сверхмотивации запрыгивать на любую высоту. Как подтверждение – два предыдущих чемпиона страны, «Спартак» и «Локомотив», которые по энергетике были действительно сильнее всех и во многом благодаря ей добирались до трофея.

В минувшие годы «Зенит» не был цельным коллективом, способным покорять горы, — мешали внутренние передряги, странное поведение двух европейских тренеров, Манчини и Луческу, которые тасовали обойму, то и дело отделяли себя от клуба, а послематчевыми выступлениями и отговорками порой бесили собственных же болельщиков. При интеллигентном, рассудительном и спокойном Семаке, ставшем первым российским тренером «Зенита» за множество лет, всё сразу же изменилось. Команда поверила в новый курс, расцвела и с первого же тура начала показывать, кто в этом сезоне сильнее всех.



Не нужно было даже находиться внутри «Зенита», чтобы ещё в августе понять: команда объединена, она пылает, бьётся друг за друга, жаждет вернуть титул и, главное, верит, что в конце пути её непременно ждёт золото. Отсюда и пришёл сверхудачный старт: сине-бело-голубые выиграли пять матчей подряд, забрались на первое место и более его не покидали. Важно, что команда сразу же научилась брать очки на характере. К примеру, победа над «Енисеем» была добыта в самой концовке, когда уже маячила скучная нулевая ничья, три очка у «Рубина» так же были выцарапаны в последнюю десятиминутку, да ещё и в меньшинстве.



Это прекрасное качество – брать своё даже в матчах, где не всё получается, свойственно лишь эмоционально сильным и устойчивым командам. «Зенит» обладал им на протяжении почти всего сезона. Кстати, ничья в Грозном, ставшая золотой, тоже отличный пример.

Форма и мотивация Дзюбы

Год назад Артём играл в аренде в Туле, оказавшись ненужным «Зениту». В одно время даже казалось, что мосты сожжены и в Санкт-Петербурге форварда уже не примут, да и сам Дзюба допускал вариант, что придётся искать новый клуб. Но Семак сразу же дал понять: он верит в нападающего, собирается сделать на него ставку и построить вокруг него команду. А Артём, получив мотивацию в виде доверия, а заодно не успев растерять прекрасную форму и сумасшедшие эмоции после триумфального чемпионата мира, выдал впечатляющий старт сезона. Он проводил за 90 минут по 50 единоборств, цеплялся за все мячи впереди, скидывал партнёрам и забивал сам. «Зенит» был чрезмерно зависим от Дзюбы, и счастье команды в том, что нападающий был в порядке очень долго.

Да, к поздней осени, когда силы иссякли, у Артёма наступил ожидаемый спад. Он начал хуже двигаться, перестал забивать и доигрывал 2018 год уже на морально-волевых. Все вокруг спрашивали Семака: «Где голы Дзюбы? Почему он находится в такой плохой форме?!», а Сергей Богданович просил проявить терпение и обещал, что голы придут тогда, когда потребуются сильнее всего. Тренер не обманул: с появлением Азмуна Дзюба вновь расцвёл, обрёл новые функции в подыгрыше и выдал отличную весну. Его инопланетная игра в Краснодаре в почти золотом матче – одно из самых сильных воспоминаний этого сезона.



Дзюба впервые выиграл золото чемпионата России и, вне всяких сомнений, именно он стал лучшим футболистом этого «Зенита».

Дзюба и Ракицкий – это те люди, которые делают команды чемпионами Как бы их ни любили или ненавидели.

Чёткое распределение кадровых ресурсов

Вряд ли кто-то скажет, что Сергею Семаку в наследство достался самый сильный состав в истории «Зенита». Напротив, он был перегружен количественно, но недостаточно наполнен качественно, и новому главному тренеру пришлось проделать огромную работу, чтобы справиться со всем этим смешанным наследием Манчини и Луческу и понять, на кого нужно делать ставку в первую очередь. Семак стабилизировал обойму, отказался от массового внедрения аргентинцев (Ригони уехал в аренду, Краневиттер сел на скамейку), доверился старательному Нобоа, сразу же понял (в отличие от Манчини), что Заболотного и близко нельзя сравнить с Дзюбой по качеству игры, эффективно использовал универсальных Кузяева и Ерохина, которые в первые месяцы после чемпионата мира были на кураже.

Весной Семак построил игру уже вокруг трёх новичков – и также попал в яблочко. А ещё один из наглядных примеров разумного кадрового подхода – продажа Паредеса в «ПСЖ» за 40 млн евро. Команда стала менее звёздной по именам, но с точки зрения качества на дистанции ощутимо выиграла. «Зенит» вряд ли был в этом сезоне самым сильным в стране по подбору исполнителей, но точно использовал футболистов лучше всех.

Выдающаяся зимняя селекция

Сергей Семак и Ярослав Ракицкий Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Самым сложным периодом для «Зенита» стала поздняя осень, когда сначала иссякли ресурсы, затем пропала игра, а потом вместе с ней ушли и результаты. Команда смотрелась совсем грустно, проиграла в декабре три подряд матча, и было понятно, что если зимой не предпринять меры, никакого золота не будет.



Меры последовали: «Зенит» провёл выдающуюся (сейчас уже можно не жалеть эпитетов) трансферную кампанию, приобретя Ракицкого, Барриоса и Азмуна. Первый обеспечил качественный выход в атаку и забил три потрясающих гола со штрафных, второй зацементировал среднюю линию и превратился в лучшего опорника всего чемпионата, а третий накидал соперникам восемь мячей в 10 матчах. Выдающаяся работа всех новичков, мигом сделавших команду сильнее и эффективнее.

У футбольного Петербурга появился новый герой. Азмун стартовал мощнее Халка За четыре тура в «Зените» Азмун забил столько же, сколько за весь первый круг в Казани.

Последовательность и прагматичность Семака

Семака в этом сезоне порой критиковали за прямолинейный футбол, требовали разнообразить его и перестать играть в стиле «Бей на Дзюбу». Тренер же не поддавался панике, не принимал критические мнения близко к сердцу и спокойно гнул свою линию. Он не стал ничего изобретать зимой, обошёлся без игровой революции, которая запросто могла бы навредить, а попросту усовершенствовал имеющийся стиль при помощи новичков.

Пришло время похвалить Семака. За то, что наплевал на чужое мнение Футбол команды не стал интереснее и разнообразнее, зато Ракицкий, Барриос и Азмун помогли усовершенствовать имеющийся стиль.

«Зенит» в этом сезоне играл не так интересно, как те же «Краснодар» или ЦСКА, однако его футбол при всей внешней простоте стал самым действенным. И чемпионским. Поэтому Семак – король. Он всё и всем доказал.