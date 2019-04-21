Дзюба и Ракицкий – это те люди, которые делают команды чемпионами

Знаете, Черданцев ведь не зря орал. И не просто так лишился голоса. Матч «Краснодара» с «Зенитом» — это уникальное для нашего футбола событие, или тот редкий эпизод, когда РПЛ была прекрасной — свободной от страха и оборонительных комплексов, почти что с полусотней ударов на двоих, с обалденными забитыми мячами, дивными спасениями вратарей, роскошной работой судейской бригады Карасёва и даже какой-то не гадкой, а благородной дракой. Похожее удовольствие от игры отсылает сознание куда-то в 2008-й, когда наша страна под те же вопли обыгрывала Голландию.

ААААААААААА!!! Таких матчей, как в Краснодаре, должно быть больше! Играть в России и кайфовать.

Да, эмоциональное сравнение – это знак некой ограниченности. Мы всегда можем обозначить, что один футболист забил больше другого, но никогда не найдем точной формулы для оценки красоты мячей. Или можем заметить, что какой-то комментатор выше или толще, но будем слишком легкомысленны, определяя, хорош ли он как личность. То же самое и с матчами: шкала их интереса для каждого своя, но если всё-таки предаться чувствам, то «Краснодара» — «Зенит» (все его составляющие – от интриги в таблице до парка у стадиона) – самое яркое футбольное шоу за всю историю Премьер-Лиги. И за него хочется сказать спасибо – мы так редко это делаем – игрокам, тренерам, болельщикам и, конечно, Сергею Галицкому, которого после таких матчей можно назвать победителем, хоть до сих пор и не чемпионом.

«Быки» бились с «Зенитом», но проиграли Дзюбе «Краснодар» дважды спасался, дал питерцам настоящий бой, но остановить рвущихся к чемпионству питерцев не смог.

Лигу же — постучим, чтобы не сглазить – теперь точно возьмёт «Зенит». Не из-за того, что «Газпром» когда-то потратил 100 миллионов на аргентинцев, и не потому, что кто-то там лучше исполняет стандарты, а потому, что в команде есть герои. Первый испытывал недоверие боссов воспитавшего его «Спартака», отправлялся в дальние ссылки и всегда возвращался из них победителем, пока одним решением о переходе не заработал ненависть фанатов прошлого и нынешнего клубов, которая не уменьшалась даже после забитых мячей и усиливалась до эпизодов народной травли во время аренды в Туле. Он всё это вытерпел и готов брать новый реванш.

«Скамейка «Краснодара» спровоцировала конфликт на ровном месте» Что говорили в Краснодаре после огненного матча «быков» против «Зенита».

Второму угрожали и называли предателем из-за нежелания комментировать войну и петь гимн Украины перед матчами. Так он лишился места в сборной, родины, но сумел найти для себя новый победный путь. Вообще люди с тяжёлой судьбой и мощным характером могут не быть самыми быстрыми, техничными, умными или изысканно причёсанными – они просто приходят и кладут три штрафных из четырёх в самых важных матчах сезона или вбивают гвоздь в чужие ворота на 90+7-й минуте.

В «Спартаке» такими были хулиганы Квинси и Глушаков. В «Локо» — Денисов и Фарфан. В «Зените» сейчас – Дзюба и Ракицкий. Именно они совсем скоро и приведут «Зенит» к абсолютно заслуженному чемпионству!