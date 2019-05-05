Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Ньюкасл» — «Ливерпуль» — 2:3, 4 мая 2019 года, травма Салаха

«Ньюкасл» — «Ливерпуль» — 2:3, травма Салаха
«Чемпионат»
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
«Ливерпуль» не сдаётся, даже теряя Салаха. Чумовой матч в Ньюкасле
Чемпионская гонка продолжается!
Футбол / Англия
Англия - Премьер-лига. 37-й тур
04 мая 2019, суббота. 21:45 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
2 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 – ван Дейк – 13, 1:1 – Атсу – 20, 1:2 – Салах – 28, 2:2 – Рондон – 54, 2:3 – Ориги – 86

Все мы знаем, через что пришлось пройти «Ливерпулю» в последнее время. Проснувшийся монстр по имени «Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов, но не допускает осечек в чемпионате. 12 побед подряд. Машина.

Турнирная таблица АПЛ

Несколько дней назад команду ждало разочарование и в Лиге чемпионов. Один великий парень, против которого нет аргументов, постарался. И блестящий вроде бы сезон летит в пропасть.

Месси двумя ударами убрал с дороги «Ливерпуль». Верните ему «Золотой мяч»!
Очередной гениальный штрафной от Лео.

Сломаются? «Ньюкасл» должен был ответить.

На 13-й минуте Александер-Арнольд навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, где неожиданно оставшийся без присмотра Вирджил Ван Дейк ударом головой отправил мяч в сетку ворот.

На 20-й минуте Манкильо навесил с правого фланга атаки в чужую штрафную, где Ритчи вместо удара отдал пас во вратарскую, а Рондон в касание пробил, но Александер-Арнольд рукой вынес мяч с линии ворот. Первым на добивание успел Атсу и отправил мяч точно в цель.

На 28-й минуте Старридж красиво пяткой отпасовал на Александера-Арнольда на правом фланге атаки, и тот здорово навесил в центр чужой штрафной, где оторвавшийся от защитников Мохамед Салах ударом в касание слета отправил мяч в угол ворот.

На 54-й минуте после подачи с углового мяч был сброшен на Хосе Саломона Рондона, и тот классным ударом из центра штрафной отправил мяч точно в угол ворот Алиссона!

На 68-й минуте Салах получил повреждение в столкновении с Дубравкой и покинул поле на носилках. Вместо него вышел Дивок Ориги. Выглядит страшновато.

на 86-й минуте Шакири навесил со штрафного с правого фланга в центр на линию вратарской, где Ориги в высоком прыжке ударом головой отправил мяч в сетку ворот!

Эти ребята пока не сдались. И интрига в Англии жива!

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент