«Ливерпуль» не сдаётся, даже теряя Салаха. Чумовой матч в Ньюкасле

Все мы знаем, через что пришлось пройти «Ливерпулю» в последнее время. Проснувшийся монстр по имени «Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов, но не допускает осечек в чемпионате. 12 побед подряд. Машина.

Турнирная таблица АПЛ

Несколько дней назад команду ждало разочарование и в Лиге чемпионов. Один великий парень, против которого нет аргументов, постарался. И блестящий вроде бы сезон летит в пропасть.

Месси двумя ударами убрал с дороги «Ливерпуль». Верните ему «Золотой мяч»! Очередной гениальный штрафной от Лео.

Сломаются? «Ньюкасл» должен был ответить.

На 13-й минуте Александер-Арнольд навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, где неожиданно оставшийся без присмотра Вирджил Ван Дейк ударом головой отправил мяч в сетку ворот.

На 20-й минуте Манкильо навесил с правого фланга атаки в чужую штрафную, где Ритчи вместо удара отдал пас во вратарскую, а Рондон в касание пробил, но Александер-Арнольд рукой вынес мяч с линии ворот. Первым на добивание успел Атсу и отправил мяч точно в цель.

На 28-й минуте Старридж красиво пяткой отпасовал на Александера-Арнольда на правом фланге атаки, и тот здорово навесил в центр чужой штрафной, где оторвавшийся от защитников Мохамед Салах ударом в касание слета отправил мяч в угол ворот.

На 54-й минуте после подачи с углового мяч был сброшен на Хосе Саломона Рондона, и тот классным ударом из центра штрафной отправил мяч точно в угол ворот Алиссона!

На 68-й минуте Салах получил повреждение в столкновении с Дубравкой и покинул поле на носилках. Вместо него вышел Дивок Ориги. Выглядит страшновато.

на 86-й минуте Шакири навесил со штрафного с правого фланга в центр на линию вратарской, где Ориги в высоком прыжке ударом головой отправил мяч в сетку ворот!

Эти ребята пока не сдались. И интрига в Англии жива!