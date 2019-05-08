Клопп хотел избавиться от Ориги. Теперь он вытащил «Ливерпуль» в финал ЛЧ

Если бы несколько месяцев назад кто-то предсказал, что голы Дивока Ориги вытащат «Ливерпуль» в финал Лиги чемпионов, этого футбольного «аналитика» подняли бы на смех. Бельгиец сидел на спинами лидеров атаки красных без шансов завоевать место в стартовом составе. Однако травмы Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха открыли 24-летнему нападающему дорогу в основу, а игрок отблагодарил Юргена Клоппа за доверие дублем в ворота «Барселоны» на «Энфилде».

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Вроде бы ничего особенного Ориги не сделал. Нанёс два удара за матч – забил два гола. Просто дважды оказался в нужный момент в нужном месте: сперва добил мяч в сетку после удара Джордана Хендерсона, а потом оказался свободен в штрафной «Барселоны», когда Трент Александер-Арнольд придумал самый оригинальный угловой сезона. Дивок всего 30 раз коснулся мяча, ключевых передач не выполнял. Центрфорвард всего лишь сделал свою работу, но иногда этого бывает достаточно, чтобы стать настоящим героем.

Вся история Ориги в Англии – это история преодоления. Казалось, в него не верили с самого начала. Прямо с того дня, когда «Ливерпуль» и «Лилль» заключили договор о трансфере молодого нападающего за 12 млн евро. Бельгиец перешёл в «Ливерпуль» летом 2014-го, тем не менее ещё на протяжении целого сезона выступал на правах аренды за «Лилль».

Первый сезон в составе красных Дивок начинал под руководством Брендана Роджерса, а завершал при сменившем его Клоппе. Все свои пять голов в АПЛ бельгиец забил после появления в «Ливерпуле» немца, но больше всего нового тренера должны были впечатлить два гола Ориги в четвертьфинале Лиги Европы в ворота бывшей команды Клоппа – дортмундской «Боруссии». Неплохая заявка на место в составе! Правда, конец дебютного сезона нападающему испортила травма, полученная в дерби из-за жестокого фола защитника «Эвертона» Рамиро Мори. Тогда Дивок не смог как следует подготовиться к финалу Лиги Европы.

«Указания Клоппа очень чёткие. Он ясно дает понять, чего хочет от нас. Новый тренер придал мне уверенности в своих силах. Когда кто-то верит в тебя и знает, как извлечь максимум из твоей игры, это сильно помогает. Надеюсь, это будет видно по моему прогрессу. После того как тренер сказал, что я должен играть в более мужской футбол, я набрал 4 кг мышечной массы. Нужно продолжать расти. Моя цель в том, чтобы постоянно учиться и стать топовым футболистом», – радовался Ориги.

В следующем сезоне бельгиец принял участие в 34 матчах АПЛ, вот только в основу попал лишь 14 раз. Семь голов и четыре голевые передачи – неплохая статистика в этой ситуации. Даже пятиматчевая результативная серия не изменила статус Ориги в «Ливерпуле». Появилась информация, что Клопп хочет избавиться от нападающего. Ходили слухи об интересе «Атлетико», «Тоттенхэма», «Монако» и «Марселя», однако удалось договориться только об аренде в «Вольфсбург».

В Бундеслиге забивать проще, чем в АПЛ, но для Ориги немецкий период не стал хорошей рекламой. Бельгиец забил всего шесть голов в 31 матче. В прошлое межсезонье «Ливерпуль» ещё раз попытался продать нападающего, чтобы заработать деньги на более ценные трансферы. Велись переговоры с дортмундской «Боруссией», «Вулверхэмптоном», «Бешикташем», «Галатасараем» и даже «Эвертоном». Ни с одним вариантом не сложилось. Писали, что сам Дивок после немецкой аренды мечтает остаться в «Ливерпуле» и впечатлить Клоппа. Но что нового способен предложить игрок, которого тренер уже прекрасно знает?

Возможно, Ориги заставил немца изменить мнение не игровыми качествами, а характером. После того, как бельгиец забил единственный гол в дерби с «Эвертоном» в декабре, Клопп стал хотя бы выпускать его на замены в матчах АПЛ. Трижды Дивок и в основу попадал. Нападающий забил ещё «Уотфорду» и «Ньюкаслу» четыре дня назад. Победный мяч Ориги в ворота «сорок» оставил «Ливерпуль» в чемпионской гонке.

«У Фирмино нет никаких проблем. Это простое уважение прекрасной формы Ориги в течение нескольких последних недель или даже месяцев», – признался немецкий тренер, когда поставил на бельгийца в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Порту». Теперь Дивок идеально заменил травмированного бразильца в игре с «Барселоной». Похоже, Клопп уже не отпустит Ориги ни за какие деньги, ведь этот центрфорвард притягивает удачу – забивает решающие голы.