Дичайший провал «Барсы». Месси не обгонит Роналду

Этот матч на эмоциях назовут лучшим в истории футбола. Начнут с мистики, вспомнив, что в финале ЛЧ-2005 «Ливерпуль» отыгрывал 0:3 с «Миланом» на тех же 54-й и 56-й минутах. Продолжат замером прочности яиц – и у англичан обнаружатся рекордные показатели, лучшей иллюстрацией будет даже не табло, а кадр с третьей минуты матча: вот блаженный как младенец Лео Месси как сидит на травке, а пробегающий мимо Робертсон с ненавистью скручивает ему голову.

Закончится же все патетической сонатой к революции Юргена Клоппа, чья злая, дерзкая, вертикальная стратегия наконец-то покончила с эрой тики-таки. Ещё вокруг будет витать довольно много трогательных деталей вроде футболки «Никогда не сдавайся» от травмированного Салаха, что действительно подтолкнут нас к выводу, что матч был великим.

«Ливерпуль» совершил невозможное! Этот матч мы будем помнить всю жизнь Воля команды Клоппа оказалась сильнее магии Месси.

Но нет.



Уникальное действо не может быть творением одного героя. «Ливерпуль»-то да, был великолепен во всех тренерских, игровых и фанатских проявлениях. Но ощущение прекрасного погубила самовлюблённая, вальяжная, абсолютно позорная и самая худшая в 20-м веке «Барселона».



И ведь дело не только в конкретной Лиге чемпионов. Выиграла команда Вальверде в 2019-м или вылетела – это ведь дело местечковое. Для футбола куда важнее, что в случае простого выхода в финал Месси вынуждал бы политкорректных пиджаков из FIFA выдать ему шестой «Золотой мяч» и оформить победу над медленно, но верно стареющим Криштиану Роналду.

Теперь же чиновники смогут сохранить историческое равенство и спокойно вручить «Золотой мяч» самой крепкой детали стального «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку. Это будет самым лёгким решением по участнику решающего матча в ЛЧ и лучшему игроку сезона в Англии. Но за свой триумф ван Дейку тоже нужно благодарить «Барсу», чистым разгильдяйством вернувшую своего инопланетянина с небес туда, где ему абсолютно безнаказанно может дать по шее абсолютно приземлённый Робертсон.



В этот вечер действия команды Вальверде были недоступны для понимания. Ведь во-первых, она пробежала лишь 100 километров за матч. Эта цифра на 10 км меньше, чем у «Ливерпуля», она значительно хуже показателей любой из команд на чемпионате мира (на 20 меньше, чем в среднем у России Черчесова) и уступает даже самым донным играм РПЛ.

«Ливерпуль» сотворил грёбаное чудо! И плевать на сами трофеи Однажды дети вас спросят: «Пап-пап, а какой был самый крутой матч?» Теперь вы знаете, что ответить.

Во-вторых, «Барселона» проявляла неуважение к футболу, начиная с нырков Суареса на первых минутах, продолжая пижонством и лишними замахами при выходах 1 в 1 (и даже 3 в 1) и заканчивая тотальной потерей концентрации перед угловым, завершившейся четвёртым голом. В-третьих, все игроки, за исключением разве что Видаля, имитировали борьбу, будто бы преследуя негласную задачу – сберечь тело перед финалом.

Это был невероятный угловой! Как такое вообще возможно в полуфинале ЛЧ!? Учитывая важность матча, это один из самых идиотских голов в истории Лиги чемпионов.

Что ж, тело сберечь удалось. А вот честь, будущее и «Золотой мяч» для Месси – нет. И где-то там, вдалеке, за этим позором точно смеётся один, внезапно выживший Криштиану Роналду. А скоро будет веселиться ещё и «Реал», потому что второй год подряд в непростые минуты «Барселона» просто не может предложить ничего нового и свежего, что является знаком увядания не только конкретной команды, а целой концепции.