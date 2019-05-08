Дичайший провал «Барсы». Месси не обгонит Роналду

Этот матч на эмоциях назовут лучшим в истории футбола. Начнут с мистики, вспомнив, что в финале ЛЧ-2005 «Ливерпуль» отыгрывал 0:3 с «Миланом» на тех же 54-й и 56-й минутах. Продолжат замером прочности яиц – и у англичан обнаружатся рекордные показатели, лучшей иллюстрацией будет даже не табло, а кадр с третьей минуты матча: вот блаженный как младенец Лео Месси как сидит на травке, а пробегающий мимо Робертсон с ненавистью скручивает ему голову.
Закончится же все патетической сонатой к революции Юргена Клоппа, чья злая, дерзкая, вертикальная стратегия наконец-то покончила с эрой тики-таки. Ещё вокруг будет витать довольно много трогательных деталей вроде футболки «Никогда не сдавайся» от травмированного Салаха, что действительно подтолкнут нас к выводу, что матч был великим.
Но нет.
Уникальное действо не может быть творением одного героя. «Ливерпуль»-то да, был великолепен во всех тренерских, игровых и фанатских проявлениях. Но ощущение прекрасного погубила самовлюблённая, вальяжная, абсолютно позорная и самая худшая в 20-м веке «Барселона».
И ведь дело не только в конкретной Лиге чемпионов. Выиграла команда Вальверде в 2019-м или вылетела – это ведь дело местечковое. Для футбола куда важнее, что в случае простого выхода в финал Месси вынуждал бы политкорректных пиджаков из FIFA выдать ему шестой «Золотой мяч» и оформить победу над медленно, но верно стареющим Криштиану Роналду.
Теперь же чиновники смогут сохранить историческое равенство и спокойно вручить «Золотой мяч» самой крепкой детали стального «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку. Это будет самым лёгким решением по участнику решающего матча в ЛЧ и лучшему игроку сезона в Англии. Но за свой триумф ван Дейку тоже нужно благодарить «Барсу», чистым разгильдяйством вернувшую своего инопланетянина с небес туда, где ему абсолютно безнаказанно может дать по шее абсолютно приземлённый Робертсон.
В этот вечер действия команды Вальверде были недоступны для понимания. Ведь во-первых, она пробежала лишь 100 километров за матч. Эта цифра на 10 км меньше, чем у «Ливерпуля», она значительно хуже показателей любой из команд на чемпионате мира (на 20 меньше, чем в среднем у России Черчесова) и уступает даже самым донным играм РПЛ.
Во-вторых, «Барселона» проявляла неуважение к футболу, начиная с нырков Суареса на первых минутах, продолжая пижонством и лишними замахами при выходах 1 в 1 (и даже 3 в 1) и заканчивая тотальной потерей концентрации перед угловым, завершившейся четвёртым голом. В-третьих, все игроки, за исключением разве что Видаля, имитировали борьбу, будто бы преследуя негласную задачу – сберечь тело перед финалом.
Что ж, тело сберечь удалось. А вот честь, будущее и «Золотой мяч» для Месси – нет. И где-то там, вдалеке, за этим позором точно смеётся один, внезапно выживший Криштиану Роналду. А скоро будет веселиться ещё и «Реал», потому что второй год подряд в непростые минуты «Барселона» просто не может предложить ничего нового и свежего, что является знаком увядания не только конкретной команды, а целой концепции.