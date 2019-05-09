Её муж вытащил «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов

Лига чемпионов невероятная, полуфиналы фантастические. Сначала «Ливерпуль» сотворил невозможное, а теперь «Тоттенхэм» спасся с безнадёжных 0:2 против «Аякса» после первого тайма. Героем команды стал бразильский хавбек – Лукас Моура. Он оформил хет-трик. Решающий гол он забил буквально на последней секунде матча.

Лукас пришёл в «Тоттенхэм» зимой 2018 года из «ПСЖ». Поначалу он долго адаптировался к английской жизни, но ему помогла его верная спутница — Лариса Саад, с которой бразилец уже давно в отношениях. Она живёт вместе с ним в Лондоне и поддерживает во всём.