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Красота дня — жена Лукаса Моуры Лариса Саад

Лариса Саад — жена Лукаса Моуры
София Михайлова
Фото: instagram.com/lariisaad
Её муж вытащил «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов
Жена героя северного Лондона, бразильского полузащитника «шпор» Лукаса — Лариса Саад.
Футбол / Лига чемпионов

Лига чемпионов невероятная, полуфиналы фантастические. Сначала «Ливерпуль» сотворил невозможное, а теперь «Тоттенхэм» спасся с безнадёжных 0:2 против «Аякса» после первого тайма. Героем команды стал бразильский хавбек – Лукас Моура. Он оформил хет-трик. Решающий гол он забил буквально на последней секунде матча.

Лукас пришёл в «Тоттенхэм» зимой 2018 года из «ПСЖ». Поначалу он долго адаптировался к английской жизни, но ему помогла его верная спутница — Лариса Саад, с которой бразилец уже давно в отношениях. Она живёт вместе с ним в Лондоне и поддерживает во всём.

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