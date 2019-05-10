У «Ростова» играл лишь Песьяков. Он в одиночку остановил «Динамо»

Прощай, Химки. Или нет?

Возможно, это был последний домашний матч для «Динамо» на «Арене Химки». Хотя стоп. Где-то мы уже всё это слышали, а верить, как подсказывает опыт, никому и ничему нельзя. Пусть на новом стадионе вовсю укладывают новый газон, а местные работники обещают, что успеют к 26 мая, когда бело-голубые встретятся в рамках 30-го тура с «Арсеналом», но новых обнадеживающих новостей за последние недели не прибавилось и негативному сценарию никто уже не удивится.

Ни сама команда, давно жаждущая вернуться домой.



Ни несчастные болельщики, которых уже подташнивает от постоянных вояжей в Подмосковье.



Ни великолепный Лев Лещенко, который мечтает спеть на открытии арены в Петровском парке, а пока поёт здесь, в Химках. Делает это, кстати, непревзойдённо. Его песня «День Победы», предварявшая матч, растрогала всех зрителей, а бурно аплодировали даже футболисты.

Будем верить, что через две недели песни Лещенко зазвучат на стадионе «Динамо». А сама команда для чувства праздника к тому моменту в идеале должна решить задачу по сохранению места в элите. В прошлом туре бело-голубые официально избежали прямого вылета, а игра с «Ростовом» была шансом оторваться от зоны стыков. Не получилось. Теперь по итогам тура их могут догнать по очкам «Крылья», если выиграют у «Ахмата».

«Ростов» без Ерёменко

Дмитрий Хохлов не провёл ни единой перестановки в стартовом составе по сравнению с дерби против ЦСКА. Этот шаг можно было смело расценивать как высшую степень похвалы тем 11 футболистам, сражавшимся неделю назад на 3-й Песчаной улице действительно искренне и с горящим сердцем. «Динамо» выставило команду по схеме 4-4-2, где Панченко вновь играл роль оттянутого форварда чуть ниже Луценко, а Кардозу и Жоаозиньо расположились на флангах. «Да, раньше мы «зеркалили» схему соперника, но сегодня решили не ломать привычные сочетания», — рассказал перед игрой главный тренер.

Если у «Динамо» играли плюс-минус все сильнейшие, то «Ростов» изначально вышел на поле ослабленным, а уже по ходу встречи его кадровые проблемы усугубились. Команда не смогла рассчитывать на Глебова из-за дисквалификации и Ерёменко из-за травмы, ещё на скамейку сел Попов, а Паршивлюк получил повреждение в первом тайме. Хотя имей матч чуть большее турнирное значение, Карпин наверняка бы рискнул и выставил того же Ерёменко, пусть и с небольшим недомоганием. Но в чемпионате дончанам ныне почти ничего не надо: отставание от еврокубковых мест велико, как и отрыв от зоны вылета. Середину таблицы покинуть сложно. И гораздо рациональнее действительно сосредоточиться на Кубке. В среду «Ростову» предстоит ответная полуфинальная игра с «Локомотивом».

Обидно лишь, что из-за мыслей одной команды о другом турнире и следующем матче страдает сам футбол. «Ростов» даже не пытался атаковать, а безропотно отдал мяч «Динамо» и прижался к своим воротам. Гости совершенно не желали тратить лишние силы, пуляли мяч вперёд в сторону Ионова при первой же возможности, вяло пытались зацепиться на подборы и всем своим видом показывали, что радовать зрителей искромётной игрой в их планы в этот день не входит, а нулевая ничья станет неплохим результатом. Хотя дело было ни в коем случае не в одном нежелании: хромала и структура игры «Ростова», лишившаяся ведущего диспетчера. Зуев и Норманн, поднявшийся в более высокую позицию по сравнению с привычной ролью глубинного плеймейкера, не справлялись с ролью инсайдов, теряли много мячей, давали плохое движение и слабо помогали двум нападающим.

Смотреть химкинский футбол после всех чудес, увиденных посреди недели в Лиге чемпионов, было очень тяжело. Спасибо «Динамо» за то, что хоть как-то пыталось расшевелить этот безнадёжный матч.

25-4 по ударам, 0:0 на табло

Если «Ростов» всю свою активность у чужих ворот вместил в последнюю 10-минутку первого тайма, то «Динамо» искало счастье в атаке на протяжении всей игры. Команда Дмитрия Хохлова, при всех своих проблемах с позиционной атакой, настырно лезла вперёд и, в отличие от соперника, очень хотела победить. Она нанесла 25 ударов (8 в створ) – против жалких 4(2) в исполнении «Ростова». Она заставила Песьякова после перерыва совершать мини-подвиги: голкипер дончан вытаскивал мячи после очень непростых ударов Панченко, Грулёва, Луценко, Кардозу и Маркова.



Для наглядности о характере встречи можно просто взглянуть на графическое отображение ударов.

Почти весь второй тайм защитники гостей играли в коллективное «замри», трудился в поте лица лишь один вратарь. Но и этого, как ни странно, хватило «Ростову» для ничьей. Таков уж у нас чемпионат: одни не хотят и вальяжно экономят силы, а другим не хватает класса и мастерства, чтобы наказать за это и накидать три-четыре мяча. Да какой там три-четыре. Хотя бы один.